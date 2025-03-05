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Лидер США планирует вернуть контроль над Панамским каналом и присоединить Гренландию

Киев • УНН

 • 28045 просмотра

Дональд Трамп заявил о намерениях США восстановить контроль над Панамским каналом через выкуп портов американской компанией. Также он выразил заинтересованность в возможном присоединении Гренландии к США.

Лидер США планирует вернуть контроль над Панамским каналом и присоединить Гренландию

Трамп заявил о намерении вернуть контроль над Панамским каналом и выразил интерес к Гренландии, передает УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп сделал несколько громких заявлений о геополитических амбициях Соединенных Штатов. Он заявил, что его администрация работает над возвращением контроля над Панамским каналом и уже начала этот процесс. По его словам, большая американская компания выразила намерение выкупить оба порта, расположенные в зоне канала, что имеет стратегическое значение для мировой торговли. 

Трамп подчеркнул, что Панамский канал был построен США и является ключевым для американских интересов. Он отметил, что хотя в настоящее время канал официально контролируется Панамой, его строительство стоило США значительных финансовых ресурсов и человеческих жизней, поэтому Америка должна вернуть себе этот объект. 

Кроме того, Трамп выразил заинтересованность в возможном присоединении Гренландии к США. Он подчеркнул, что остров имеет стратегическое значение для американских военных и в будущем может стать частью Соединенных Штатов. 

Напомним

Панамский канал был одним из наиболее обсуждаемых вопросов новой администрации США после того, как Дональд Трамп выразил намерение восстановить контроль над объектами, утверждая, что Китай получил преференции. 82-километровый канал, который соединяет Атлантический и Тихий океаны, был построен в начале 20 века США, но с 1999 года он контролируется Панамой через независимый орган, который гарантирует нейтралитет его управления.

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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