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Цена на золото держится около рекорда на фоне опасений по поводу роста в США, спроса на активы-убежища

Киев • УНН

 • 13693 просмотра

Золото подорожало после достижения 3000 долларов за унцию на фоне опасений по поводу экономического роста и избежания шатдауна в США. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на золото.

Цена на золото держится около рекорда на фоне опасений по поводу роста в США, спроса на активы-убежища

Золото подорожало после того, как в пятницу поднялось в цене до 3000 долларов за унцию, на фоне того, как инвесторы взвешивают новость, что правительству США удалось предотвратить остановку работы ("шатдаун") на фоне сохранения опасений относительно экономического роста, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Слитки торговались на уровне около 2990 долларов за унцию после того, как снизились с исторического максимума в 3005 долларов за унцию, на фоне того, как Сенат США принял республиканский план расходов, который проложил путь для одобрения пакета финансирования правительства.

Рынки все еще следят за последствиями агрессивной торговой программы президента США Дональда Трампа, в результате которой индекс S&P 500 начал коррекцию на прошлой неделе, а затем отскочил в пятницу. Это завершило "недельную драму, включая реализацию последних угроз лидера США относительно пошлин, призывы к рецессии и геополитические переговоры относительно будущего Украины", пишет издание.

Неопределенные перспективы и сопутствующий аппетит к активам-убежищам помогли в этом году увеличить цену слитков на 14%, что продолжило мощный годовой рост металла в 2024 году. Банки все больше уверены, что их ждут дальнейшие прибыли, намечая цели, которые многим инвесторам показались бы удивительными еще несколько кварталов назад. На прошлой неделе Macquarie Group спрогнозировала, что цены вырастут до 3500 долларов США за унцию во втором квартале, тогда как BNP Paribas SA повысила свой прогноз, показав средние цены значительно выше 3000 долларов США.

Также инвесторы, как указано, будут наблюдать за рядом заседаний центрального банка на этой неделе, на фоне того, как "торговые залпы" Трампа испытывают нервы политиков. В США председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сталкивается со сложной задачей, как заверить инвесторов, что экономика остается на прочной основе, так и в том, что политики готовы вмешаться с поддержкой.

Спотовое золото подорожало на 0,2% до 2988,58 долларов за унцию в 8:22 утра в Сингапуре после роста на 2,6% на прошлой неделе. Спотовый индекс доллара Bloomberg остался без изменений. Серебро мало изменилось в цене, тогда как платина и палладий снизились.

Торговая напряженность толкает золото к историческому рекорду в $300014.03.25, 10:19 • 24628 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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