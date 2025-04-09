Цена на золото держится около рекорда на фоне опасений по поводу роста в США, спроса на активы-убежища

Золото подорожало после достижения 3000 долларов за унцию на фоне опасений по поводу экономического роста и избежания шатдауна в США. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на золото.