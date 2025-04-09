В США вступили в силу новые торговые ограничения со сверхвысокими пошлинами в 104% на китайский импорт. Финансовые рынки
отреагировали падением индексов и валют в Азии.
Фьючерсы на американские фондовые индексы и азиатские акции резко упали после заявления Трампа о сохранении масштабных тарифов. Падение произошло на фоне опасений глобальной экономической рецессии.
Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq упали после объявления Трампом новых пошлин на импорт из Китая, ЕС и Японии. Цена на золото выросла
на фоне опасений инвесторов.
В 2024 году ни один генеральный директор в США не получил зарплату в 100 миллионов долларов. Компенсации руководителей выросли, но
до отметки в 100 миллионов никто не добрался.
Золото подорожало после достижения 3000 долларов за унцию на фоне опасений по поводу экономического роста и избежания шатдауна в
США. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на золото.
Криптовалютный рынок растет после отложенного Трампом введения пошлин на автомобили из Канады и Мексики. Биткойн подорожал на 3,7%
за сутки, а акции криптокомпаний также показывают значительный рост.
Глобальные фондовые рынки демонстрируют падение третий день подряд из-за роста доходности казначейских облигаций США более 4,5%. Индекс S&P 500 снизился во всех секторах после предупреждения ФРС о медленном снижении ставок.
Мировые фондовые рынки восстанавливаются после вчерашнего обвала. Индексы растут, но эксперты предупреждают, что стабилизация
может быть временной и зависит от экономики США и действий ФРС.