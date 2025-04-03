Фьючерсы на акции США падают, золото растет после заявлений Трампа о пошлинах

Фьючерсы на американские акции понесли значительные потери, а цена на золото выросла после того, как Трамп объявил о новых торговых тарифах. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По информации, фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq упали после того, как Трамп уточнил свои планы по пошлинам, которые значительно превышали ожидания рынка.

Сначала цены на фьючерсы выросли, когда Трамп заявил, что новые тарифы начнут действовать с базового уровня 10%. Однако когда он подробнее рассказал о пошлинах для различных торговых партнеров США, включая 34% на импорт из Китая, 20% на товары из ЕС и 24% на японские продукты, настроения рынка резко изменились. Фьючерсы на S&P 500 упали на 1,6%, а фьючерсы на Nasdaq - на 2,4%.

Кроме этого, президент объявил о новых 25% пошлинах на автомобили и автозапчасти, что добавило к общим опасениям среди инвесторов относительно влияния торговых ограничений на мировую экономику.

В то время как глобальные рынки пытались адаптироваться к этим новостям, инвесторы начали искать более безопасные активы. Это повлекло за собой повышение цен на золото и облигации. Цена золота выросла на 0,64%, достигнув 3130,38 долларов за унцию, а фьючерсы на золото поднялись на 1,3%, до 3159,30 долларов за унцию.

Падение на фондовых рынках также сопровождалось снижением доходности американских казначейских облигаций, в частности двухлетних, которые достигли самого низкого уровня за три недели.

Эксперты отмечают, что в краткосрочной перспективе эти торговые шаги могут привести к росту расходов и сокращению прибылей компаний. Однако в зависимости от реакции торговых партнеров США, рынок может изменить свою оценку этих событий в будущем.

Напомним

Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение для улучшения экономики и безопасности США. С 5 апреля 2025 года будет введен 10% базовый тариф на импорт, кроме Канады и Мексики.

Трамп объявил чрезвычайное положение для укрепления экономики США