Ф'ючерси на акції США падають, золото росте після заяв Трампа про мита
Київ • УНН
Ф'ючерси на S&P 500 та Nasdaq впали після оголошення Трампом нових мит на імпорт з Китаю, ЄС та Японії. Ціна на золото зросла на тлі побоювань інвесторів.
Ф'ючерси на американські акції зазнали значних втрат, а ціна на золото зросла після того, як Трамп оголосив про нові торгові тарифи. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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За інформацією, ф'ючерси на S&P 500 та Nasdaq впали після того, як Трамп уточнив свої плани щодо мит, що значно перевищували очікування ринку.
Спочатку ціни на ф'ючерси зросли, коли Трамп заявив, що нові тарифи почнуть діяти з базового рівня 10%. Однак коли він детальніше розповів про мита для різних торгових партнерів США, включаючи 34% на імпорт з Китаю, 20% на товари з ЄС і 24% на японські продукти, настрої ринку різко змінилися. Ф'ючерси на S&P 500 впали на 1,6%, а ф'ючерси на Nasdaq - на 2,4%.
Окрім цього, президент оголосив про нові 25% мита на автомобілі та автозапчастини, що додало до загальних побоювань серед інвесторів щодо впливу торговельних обмежень на світову економіку.
В той час як глобальні ринки намагалися адаптуватися до цих новин, інвестори почали шукати більш безпечні активи. Це спричинило підвищення цін на золото та облігації. Ціна золота зросла на 0,64%, досягнувши 3130,38 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото піднялися на 1,3%, до 3159,30 доларів за унцію.
Падіння на фондових ринках також супроводжувалося зниженням прибутковості американських казначейських облігацій, зокрема дворічних, які досягли найнижчого рівня за три тижні.
Експерти зазначають, що в короткостроковій перспективі ці торгові кроки можуть призвести до зростання витрат і скорочення прибутків компаній. Однак залежно від реакції торгових партнерів США, ринок може змінити свою оцінку цих подій у майбутньому.
Нагадаємо
Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан для поліпшення економіки та безпеки США. З 5 квітня 2025 року буде введено 10% базовий тариф на імпорт, окрім Канади та Мексики.
Трамп оголосив надзвичайний стан для зміцнення економіки США03.04.25, 01:12 • 11024 перегляди