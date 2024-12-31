Мировые фондовые рынки падают из-за рекордной доходности облигаций США

Мировые фондовые рынки падают в третий раз подряд из-за роста доходности казначейских облигаций США. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В понедельник мировые фондовые рынки подверглись очередному падению, поскольку инвесторы фиксировали прибыли в конце года. Это произошло на фоне недавнего роста доходности 10-летних казначейских облигаций США, превысившего отметку 4,5%. Такие тенденции усилили беспокойство относительно переоценки акций на рынке.

На Уолл-стрит основные индексы завершили день с существенными потерями. S&P 500, вместе с другими ключевыми показателями, продемонстрировал снижение во всех 11 основных секторах, в частности из-за спада акций дискреционного потребления. Инвесторы реагировали на предупреждение Федеральной резервной системы о медленном снижении процентных ставок, объявленное 18 декабря.

Мировой рынок полупроводников вырастет в этом году до рекордных 588 миллиардов долларов