Мировые фондовые рынки падают из-за рекордной доходности облигаций США
Киев • УНН
Глобальные фондовые рынки демонстрируют падение третий день подряд из-за роста доходности казначейских облигаций США более 4,5%. Индекс S&P 500 снизился во всех секторах после предупреждения ФРС о медленном снижении ставок.
Мировые фондовые рынки падают в третий раз подряд из-за роста доходности казначейских облигаций США. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В понедельник мировые фондовые рынки подверглись очередному падению, поскольку инвесторы фиксировали прибыли в конце года. Это произошло на фоне недавнего роста доходности 10-летних казначейских облигаций США, превысившего отметку 4,5%. Такие тенденции усилили беспокойство относительно переоценки акций на рынке.
На Уолл-стрит основные индексы завершили день с существенными потерями. S&P 500, вместе с другими ключевыми показателями, продемонстрировал снижение во всех 11 основных секторах, в частности из-за спада акций дискреционного потребления. Инвесторы реагировали на предупреждение Федеральной резервной системы о медленном снижении процентных ставок, объявленное 18 декабря.
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