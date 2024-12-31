Світові фондові ринки падають через рекордну дохідність облігацій США

Світові фондові ринки падають втретє поспіль через зростання дохідності казначейських облігацій США. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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У понеділок світові фондові ринки зазнали чергового падіння, оскільки інвестори фіксували прибутки наприкінці року. Це сталося на тлі нещодавнього зростання дохідності 10-річних казначейських облігацій США, що перевищило позначку 4,5%. Такі тенденції посилили занепокоєння щодо переоцінки акцій на ринку.

На Уолл-стріт основні індекси завершили день із суттєвими втратами. S&P 500, разом з іншими ключовими показниками, продемонстрував зниження у всіх 11 основних секторах, зокрема через спад акцій дискреційного споживання. Інвестори реагували на попередження Федеральної резервної системи про повільне зниження процентних ставок, оголошене 18 грудня.

Світовий ринок напівпровідників зросте цього року до рекордних 588 мільярдів доларів