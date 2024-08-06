После одной из самых серьезных волатильностей за последнее время, похоже финансовые рынки стабилизировались, фондовые индексы выросли, отыграв часть потерь от обрушения.

Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg и Forbes.

Детали

Мировые фондовые рынки восстанавливаются после спада 5 августа. Европейские акции потеряли ранние достижения, но сегодня доходность 10-летних облигаций впервые за почти две недели пошла вверх.

Многие инвесторы заявили, что нет причин опасаться надвигающейся рецессии в США. Покупка S&P 500 после падения на 5% приносит прибыль в течение последних четырех десятилетий, напомнили стратеги Goldman Sachs Group Inc. Японские индексы Nikkei 225 и Topix, пережив крупнейший обвал со времен "черного понедельника" 1987 года, выросли примерно на 10%. Иена хоть и подешевела на 1,5 %, но затем вернула большую часть потерь.

Впрочем, Япония по-прежнему остается эпицентром волатильности, - "резкие движения активизировали автоматический выключатель для фьючерсов", сообщает Bloomberg.

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Передышка может быть временной. Дальнейшие обстоятельства зависят от того, как поведет себя экономика США, и какова будет реакция Федеральной резервной системы. Кристофер Дембик, старший инвестиционный консультант Pictet Asset Management полагает, что "август будет окрашен в красный цвет". Однако есть мнения о временной корректировке.

Более горячий, чем ожидалось, отчет ISM по услугам замедлил кровотечение на Уолл-стрит.. Так что мы наблюдаем не ралли в пользу риска как такового, а здоровую коррекцию после нездоровой распродажи, вызванной тем, что инвесторы бросились к крошечному выходу - сказал Мэтт Симпсон, старший рыночный стратег City Index Inc.

Напомним

В прошлые сутки фондовые рынки США, Европы и Азии резко упали на фоне опасений замедления экономики США. Индексы S&P 500 и Nasdaq снизились на 4,1% и 6,3% соответственно, FTSE 100 упал на 2,8%, а Nikkei 225 - на рекордные 12,4%.

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