Уже осенью Украина получит все средства, которые были выделены Вашингтоном весной этого года. Об этом в эфире телемарафона заявила госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова, передает УНН.

Детали

60 миллиардов долларов было выделено (речь идет о пакете помощи от США, принятом этой весной, - ред.), из них 7,9 млрд - это прямая бюджетная помощь. В ближайшее время мы увидим большую часть, почти половину, которая будет перечислена в бюджет Украины - рассказали дипломат.

По ее словам, остальное Украина ожидает получить до конца октября, то есть до конца фискального года.

То есть до конца октября все средства бюджетной помощи будут получены и использованы Украиной - подчеркнула госпожа посол Украины в США.

Напомним

Министр финансов Украины Сергей Марченко во время встречи финансового блока G7 обратился к партнерам с просьбой ускорить разработку процедур использования доходов в 50 млрд долл. от замороженных российских активов.