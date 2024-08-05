Из-за распродажи на мировых рынках сахар-сырец подешевел до минимума за почти два года об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Отмечается, что стоимость контрактов упала на 2,5% до 17,64 долларовых центов за 0,45 кг, что является самым низким показателем с октября 2022 года.

Крупнейший в мире производитель сахара – Бразилия экспортировала около 20 миллионов тонн сахара с начала года по июль, что на 40% больше, чем в предыдущем году.

В издании отмечают, что темпы экспорта могут приостановиться с ноября по декабрь или даже раньше, если сезон дождей начнется вовремя в октябре.

Аналитики также допускают, что на рынок сахара может оставаться давление со стороны поступающих бразильских спотовых объемов и решение фондов держать короткие позиции.

А впрочем, ожидается, что сезон муссонных дождей в Индии, втором по величине производителе сахара-сырца, будет способствовать увеличению его производства.

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