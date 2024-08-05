Стоимость контрактов на сахар-сырец упала до 17,64 цента за 0,45 кг, самого низкого уровня с октября 2022 года. Это связано с увеличением экспорта из Бразилии и ожидаемым ростом производства в Индии.
Из-за распродажи на мировых рынках сахар-сырец подешевел до минимума за почти два года об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
Отмечается, что стоимость контрактов упала на 2,5% до 17,64 долларовых центов за 0,45 кг, что является самым низким показателем с октября 2022 года.
Крупнейший в мире производитель сахара – Бразилия экспортировала около 20 миллионов тонн сахара с начала года по июль, что на 40% больше, чем в предыдущем году.
В издании отмечают, что темпы экспорта могут приостановиться с ноября по декабрь или даже раньше, если сезон дождей начнется вовремя в октябре.
Аналитики также допускают, что на рынок сахара может оставаться давление со стороны поступающих бразильских спотовых объемов и решение фондов держать короткие позиции.
А впрочем, ожидается, что сезон муссонных дождей в Индии, втором по величине производителе сахара-сырца, будет способствовать увеличению его производства.
Цены на кофе вырастут из-за изменений климата и новых правил ЕС -Bloomberg10 июля 2024, 11:55 • 12647 просмотров