Цены на кофе будут продолжать расти до середины 2025 года из-за дефицита предложения среди ключевых производителей. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Глава компании Lavazza Джузеппе Лавацца объяснил, что ожидание очередного сокращения производства во Вьетнаме, ведущем мировом производителе робусты, подогревает резкий рост цен на сорт бобов, который используется в смесях и эспрессо.

Он добавил, что из-за низкого урожая этого года обжарщики платили на 1000 долларов выше фьючерсных цен. Вместе с тем, беспокойство относительно следующего урожая усиливают опасения после того, как в начале этого года жаркая и сухая погода в некоторых частях Вьетнама повредила кофейные деревья.

Также Джузеппе Лавацца объяснил, что "многие игроки покупают кофе немного раньше", поскольку до конца года начнет действовать Регламент Европейского Союза о вырубке лесов. Таким образом предприниматели хотят обойти требование доказывать, что их цепочки поставок не связаны с землей, где проводились вырубки после 2020 года.

Бесспорно, кофе, который собираются покупать европейские обжарщики, будет стоить намного дороже. Компании кофейной индустрии сталкиваются с очень сильными встречными ветрами - уверен глава компании Lavazza.

Напомним,

В марте этого года фьючерсы на какао подскочили до беспрецедентной отметки в 10 000 долларов за тонну.