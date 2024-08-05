На фоне растущих опасений по поводу замедления темпов роста американской экономики произошел обвал на фондовых рынках по всему миру.

Пишет УНН со ссылкой на ВВС и ZDF.

Возобновившиеся опасения экономического кризиса в США и страхи перед эскалацией на Ближнем Востоке вызвали панику на фондовых рынках. В США индекс S&P 500 упал на 4,1%, в то время как технологичный Nasdaq упал на 6,3%. В Лондоне индекс FTSE 100 упал на 2,8%. Ранее азиатские рынки упали, японский Nikkei 225 упал на 12,4% или на 4451 пункт, что стало самым большим падением по пунктам в истории. Ведущий индекс Германии, Dax, в понедельник упал в третий раз подряд. В мае барометр фондового рынка достиг рекордной отметки в 18 893 пункта, но теперь прирост с начала года сократился до нескольких скудных процентов.

Как пишет ВВС, именно "опасения по поводу экономики США" может напугать рынки по всему миру.

Также высказывались опасения, что акции технологических компаний, например, тех, которые сосредоточены на искусственном интеллекте (ИИ), были переоценены и теперь сталкиваются с трудностями.

Intel объявила о крупных увольнениях на прошлой неделе, а также о разочаровывающих финансовых результатах.

Есть предположения, что ее конкурент Nvidia, которая производит чипы ИИ, отложит свой последний запуск.

Berkshire Hathaway, - компания фирма американского инвестора Уоррена Баффета, - сообщила, что продала около половины своей доли в технологическом гиганте Apple.

Американский индекс Nasdaq, который содержит большое количество технологических компаний, достиг рекордного максимума в прошлом месяце, но на прошлой неделе упал примерно на 10% в так называемой "коррекции".

Энтузиазм по поводу темы искусственного интеллекта остыл, отмечает Йохен Станцль, рыночный аналитик торгового дома CMC Markets.

Рост ИИ требует огромных затрат, сокращая прибыль компаний и внезапно делая высокие оценки акций чрезмерными. – заявил специалист.

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По мнению Станцла, сейчас дает эффект ограничительная монетарная политика Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США.

Резкое падение цен на американские акции в пятницу последовало за неутешительными данными относительно показетелей безработицы.

В июле американские работодатели создали 114 000 новых рабочих мест, что оказалось намного меньше, чем ожидалось, а уровень безработицы вырос с 4,1 до 4,3 %.

Эти данные вызвали опасения, что длительный бум занятости в США может подойти к концу.

Это вызвало спекуляции о том, когда и насколько Федеральная резервная система снизит процентные ставки.

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