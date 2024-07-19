По данным Goldman Sachs, Nvidia планирует представить презентацию о прибылях и убытках в области чипов искусственного интеллекта, и эта информация впечатлит скептиков. Пишет УНН со ссылкой Businessinsider.

Детали

Nvidia намерена в конце августа объявить о результатах своей деятельности за второй квартал 2024 года, которые подчеркнут прибыль от продаж чипов графических процессоров с поддержкой искусственного интеллекта.

"Компании конечных пользователей и их инвесторы вскоре начнут искать доходы, чтобы оправдать уже потраченные 500 миллиардов долларов. Никто не отрицает вычислительной мощности. Но после последнего ажиотажа вокруг новейших чипов инвесторы могут засомневаться в ближайших экономических показателях", - говорится в записке Bank of America, опубликованной в начале этой недели.

В целом ожидается, что Nvidia преподнесет положительный сюрприз по доходам, который приведет к положительному пересмотру прибыли на акцию.

Справочно

В своем последнем сообщении о прибылях и убытках компания Nvidia подчеркнула, что на каждый доллар, потраченный на ее серверы HGX H200, поставщик API, обслуживающий токены Meta Llama 3, может получить доход в размере 7 долларов США в течение четырех лет.

Другие ключевые выводы связаны с ожидаемым увеличением доходов от графических процессоров Nvidia Blackwell следующего поколения.

Ожидается, что доходы Nvidia от чипов Blackwell будут ограничены в третьем квартале финансового года, однако за тем "последует более значительный рост в четвертом квартале финансового года (январь) и первом квартале финансового года (апрель)".

Напомним

Google, OpenAI, Microsoft, Amazon, Nvidia, Intel и другие известные компании в области искусственного интеллекта объединяются, чтобы сформировать Коалицию за безопасный искусственный интеллект (CoSAI).