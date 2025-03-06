Биткойн превысил $90 тыс. после решения Трампа по автомобильным пошлинам
Киев • УНН
Криптовалютный рынок растет после отложенного Трампом введения пошлин на автомобили из Канады и Мексики. Биткойн подорожал на 3,7% за сутки, а акции криптокомпаний также показывают значительный рост.
Биткойн превысил в цене $90 тыс., на фоне того, как президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на автомобили из Канады и Мексики, сообщает CoinDesk, пишет УНН.
Детали
Как отмечает издание, отсрочка введения пошлин Трампом в среду успокоила инвесторов, с биткойном (BTC), который вел криптовалютный рынок к росту.
BTC поднялся в цене чуть выше $90 000, увеличившись на 3,7% за 24 часа на момент опубликования информации CoinDesk. В настоящее время биткойн торгуется выше $91 тыс.
Согласно анализу STS Digital, BTC может колебаться почти на 5 тысяч долларов в обоих направлениях после криптовалютного саммита в Белом доме.
Технологический Nasdaq и широкий рынок S&P 500 также выросли на 1,2% и 1,5% соответственно в дневные часы сессии. Акции, связанные с криптовалютами, также выросли с минимумов начала недели. Криптовалютная биржа Coinbase (COIN) показала рост на 3,5%, а крупнейший корпоративный владелец биткойнов Strategy показал рост почти на 10%.
Аналитическая компания Swissblock, специализирующаяся на криптовалютах, отметила, что, несмотря на резкие колебания цен за последние несколько дней, ее фундаментальный индекс Bitcoin, который измеряет общее состояние сети, держался относительно хорошо.
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