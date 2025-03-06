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Биткойн превысил $90 тыс. после решения Трампа по автомобильным пошлинам

Киев • УНН

 • 12058 просмотра

Криптовалютный рынок растет после отложенного Трампом введения пошлин на автомобили из Канады и Мексики. Биткойн подорожал на 3,7% за сутки, а акции криптокомпаний также показывают значительный рост.

Биткойн превысил $90 тыс. после решения Трампа по автомобильным пошлинам

Биткойн превысил в цене $90 тыс., на фоне того, как президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на автомобили из Канады и Мексики, сообщает CoinDesk, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, отсрочка введения пошлин Трампом в среду успокоила инвесторов, с биткойном (BTC), который вел криптовалютный рынок к росту.

BTC поднялся в цене чуть выше $90 000, увеличившись на 3,7% за 24 часа на момент опубликования информации CoinDesk. В настоящее время биткойн торгуется выше $91 тыс.

Согласно анализу STS Digital, BTC может колебаться почти на 5 тысяч долларов в обоих направлениях после криптовалютного саммита в Белом доме.

Технологический Nasdaq и широкий рынок S&P 500 также выросли на 1,2% и 1,5% соответственно в дневные часы сессии. Акции, связанные с криптовалютами, также выросли с минимумов начала недели. Криптовалютная биржа Coinbase (COIN) показала рост на 3,5%, а крупнейший корпоративный владелец биткойнов Strategy показал рост почти на 10%.

Аналитическая компания Swissblock, специализирующаяся на криптовалютах, отметила, что, несмотря на резкие колебания цен за последние несколько дней, ее фундаментальный индекс Bitcoin, который измеряет общее состояние сети, держался относительно хорошо.

Цена биткоина подскочила на 20% после объявления Трампа о крипторезерве США03.03.25, 10:03 • 28463 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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