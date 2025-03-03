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Цена биткоина подскочила на 20% после объявления Трампа о крипторезерве США

Киев • УНН

 • 28463 просмотра

Биткоин вырос на 20% после заявления Трампа о создании стратегического резерва США по криптовалютам. В резерв войдут биткоин, эфир, XRP, Solana и Cardano.

Цена биткоина подскочила на 20% после объявления Трампа о крипторезерве США

Биткоин торговался более чем на 20% выше минимумов прошлой недели в понедельник, и несколько других криптовалют, которые, по словам президента США Дональда Трампа, будут включены в новый стратегический резерв США, также резко выросли, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Трамп сказал в сообщении на Truth Social, что его январский указ о цифровых активах создаст запас валют, включая биткойн, эфир, XRP, Solana и Cardano. Названия ранее не были объявлены.

Биткоин и эфир будут в центре этого резерва, указал он в воскресенье.

«Пост поднял крупнейшую в мире криптовалюту в цене на пятую часть от ноябрьских минимумов, на которых она торговалась в пятницу, что помогло изменить настроения в отношении токена, который с середины января падает из-за разочарования тем, что Трамп не выполнил обещания ослабить регулирование», - пишет издание.

По последним данным до публикации он торговался около $93 057, что выше пятничных $78 273.

Эфир вырос на 10% с закрытия пятницы и по последним данным был на уровне $2450, XRP вырос на 31%, Solana на 15%, а Cardano вырос на 69%.

«Трамп просто дал толчок, которого так ждали криптотрейдеры», - сказал Мэтт Симпсон, старший аналитик рынка в City Index.

«Похоже, что вся вера, потерянная на прошлой неделе, восстановлена», и новые максимумы могут быть достигнуты, если не будет еще одной волны продаж без риска, сказал он.

Трамп объявил о создании Стратегического крипторезерва США03.03.25, 00:19 • 47030 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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