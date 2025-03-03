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Ціна біткоїна підскочила на 20% після оголошення Трампа про крипторезерв США

Київ • УНН

 • 28465 перегляди

Біткоїн зріс на 20% після заяви Трампа про створення стратегічного резерву США з криптовалют. До резерву увійдуть біткоїн, ефір, XRP, Solana та Cardano.

Ціна біткоїна підскочила на 20% після оголошення Трампа про крипторезерв США

Біткоїн торгувався більш ніж на 20% вище за мінімуми минулого тижня в понеділок, і кілька інших криптовалют, які, за словами президента США Дональда Трампа, будуть включені в новий стратегічний резерв США, також різко зросли, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Трамп сказав у повідомленні на Truth Social, що його січневий указ про цифрові активи створить запас валют, включаючи біткоїн, ефір, XRP, Solana та Cardano. Назви раніше не було оголошено.

Біткоїн та ефір будуть у центрі цього резерву, вказав він у неділю.

"Пост підняв найбільшу у світі криптовалюту в ціні на п'яту частину від листопадових мінімумів, на яких вона торгувалася в п'ятницю, що допомогло змінити настрої щодо токена, який з середини січня падає через розчарування тим, що Трамп не виконав обіцянки послабити регулювання", - пише видання.

За останніми даними до публікації він торгувався близько $93 057, що вище за п'ятничні $78 273.

Ефір виріс на 10% із закриття п'ятниці і за останніми даними був на рівні $2450, XRP виріс на 31%, Solana на 15%, а Cardano виріс на 69%.

"Трамп просто дав поштовх, якого так чекали криптотрейдери", - сказав Метт Сімпсон, старший аналітик ринку в City Index.

"Схоже, що вся віра, втрачена минулого тижня, відновлена", і нових максимумів може бути досягнуто, якщо не буде ще однієї хвилі продажів без ризику, сказав він.

Трамп оголосив про створення Стратегічного крипторезерву США 03.03.25, 00:19 • 47037 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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