Ціна біткоїна підскочила на 20% після оголошення Трампа про крипторезерв США
Київ • УНН
Біткоїн зріс на 20% після заяви Трампа про створення стратегічного резерву США з криптовалют. До резерву увійдуть біткоїн, ефір, XRP, Solana та Cardano.
Біткоїн торгувався більш ніж на 20% вище за мінімуми минулого тижня в понеділок, і кілька інших криптовалют, які, за словами президента США Дональда Трампа, будуть включені в новий стратегічний резерв США, також різко зросли, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Трамп сказав у повідомленні на Truth Social, що його січневий указ про цифрові активи створить запас валют, включаючи біткоїн, ефір, XRP, Solana та Cardano. Назви раніше не було оголошено.
Біткоїн та ефір будуть у центрі цього резерву, вказав він у неділю.
"Пост підняв найбільшу у світі криптовалюту в ціні на п'яту частину від листопадових мінімумів, на яких вона торгувалася в п'ятницю, що допомогло змінити настрої щодо токена, який з середини січня падає через розчарування тим, що Трамп не виконав обіцянки послабити регулювання", - пише видання.
За останніми даними до публікації він торгувався близько $93 057, що вище за п'ятничні $78 273.
Ефір виріс на 10% із закриття п'ятниці і за останніми даними був на рівні $2450, XRP виріс на 31%, Solana на 15%, а Cardano виріс на 69%.
"Трамп просто дав поштовх, якого так чекали криптотрейдери", - сказав Метт Сімпсон, старший аналітик ринку в City Index.
"Схоже, що вся віра, втрачена минулого тижня, відновлена", і нових максимумів може бути досягнуто, якщо не буде ще однієї хвилі продажів без ризику, сказав він.
Трамп оголосив про створення Стратегічного крипторезерву США 03.03.25, 00:19 • 47037 переглядiв