Біткоїн перевищив $90 тис. після рішення Трампа щодо автомобільних мит

Біткоїн перевищив у ціні $90 тис., на тлі того, як президент США Дональд Трамп відклав введення мит на автомобілі з Канади та Мексики, повідомляє CoinDesk, пише УНН.

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Як зазначає видання, відстрочення введення мит Трампом у середу заспокоїло інвесторів, з біткоїном (BTC), який вів криптовалютний ринок до зростання.

BTC піднявся в ціні трохи вище за $90 000, збільшившись на 3,7% за 24 години на момент оприлюднення інформації CoinDesk. Наразі біткоїн торгується вище $91 тис.

Відповідно до аналізу STS Digital, BTC може коливатися майже на 5 тисяч доларів в обох напрямках після криптовалютного саміту у Білому домі.

Технологічний Nasdaq та широкий ринок S&P 500 також зросли на 1,2% та 1,5% відповідно в денні години сесії. Акції, пов'язані із криптовалютами, також зросли з мінімумів на початку тижня. Криптовалютна біржа Coinbase (COIN) показала зростання на 3,5%, а найбільший корпоративний власник біткоїнів Strategy показав ріст майже на 10%.

Аналітична компанія Swissblock, що спеціалізується на криптовалютах, зазначила, що, незважаючи на різкі коливання цін за останні кілька днів, її фундаментальний індекс Bitcoin, який вимірює загальний стан мережі, тримався відносно добре.

Ціна біткоїна підскочила на 20% після оголошення Трампа про крипторезерв США