Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate
Киев • УНН
Джонни Депп, после судебных споров с Эмбер Херд, снимется в триллере "Day Drinker" с Пенелопой Крус и Мэдлин Клайн. Фильм рассказывает о барменше и таинственном госте на яхте.
Компания Lionsgate начала съемки триллера Day Drinker с Джонни Деппом, который вернулся к работе в кино после долгих и громких судебных споров с бывшей женой Эмбер Херд. В съемках фильма также примут участие Пенелопа Крус и Мэдлин Клайн.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.
Детали
"Day Drinker" рассказывает историю барменши (Мэдлин Клайн) на частной яхте, которая сталкивается с таинственным гостем на борту (Джонни Депп). Вскоре они оказываются в связи с преступницей (Пенелопа Крус).
Фильм, производство которого начнется в Испании, продюсируют: Бэзил Иваник и Эрика Ли, которые также продюсируют франшизу "Джон Уик" для Lionsgate, Адам Колбреннер, продюсер фильмов "Война будущего", "Свободный парень" и "Пленники" и Зак Дин, который также написал оригинальный сценарий.
Я очень рад начинать производство с Джонни, Мэдлин, Пенелопой и этим невероятным актерским составом. Мы находимся в отличном месте с фантастической командой и захватывающей, жестокой историей. Это будет весело
Напомним
Эмбер Херд, с которой Депп женился в 2015 году, уже через год после свадьбы заявила о семейном насилии со стороны актера. Депп выплатил ей 7 млн долларов компенсации, и пара разошлась без суда.
Однако впоследствии Херд дала несколько громких интервью для СМИ об избиении своего бывшего мужа. Из-за этого голливудский актер снова вынужден был обратиться в суд, теперь уже с иском о клевете, который повлиял на его жизнь и карьеру.
Из-за долгих и громких судебных споров Джонни Депп поставил актерскую работу на паузу. В 2020 году кинокомпания Warner Bros попросила его отказаться от роли колдуна Гелерта Гриндельвальда, которого он сыграл в 2016 и 2018 годах, в новой части франшизы "Фантастические звери". И только в 2025 стало известно о возвращении Джонни Деппа в Голливуд.
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