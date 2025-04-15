Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

Компания Lionsgate начала съемки триллера Day Drinker с Джонни Деппом, который вернулся к работе в кино после долгих и громких судебных споров с бывшей женой Эмбер Херд. В съемках фильма также примут участие Пенелопа Крус и Мэдлин Клайн.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

"Day Drinker" рассказывает историю барменши (Мэдлин Клайн) на частной яхте, которая сталкивается с таинственным гостем на борту (Джонни Депп). Вскоре они оказываются в связи с преступницей (Пенелопа Крус).

Фильм, производство которого начнется в Испании, продюсируют: Бэзил Иваник и Эрика Ли, которые также продюсируют франшизу "Джон Уик" для Lionsgate, Адам Колбреннер, продюсер фильмов "Война будущего", "Свободный парень" и "Пленники" и Зак Дин, который также написал оригинальный сценарий.

Я очень рад начинать производство с Джонни, Мэдлин, Пенелопой и этим невероятным актерским составом. Мы находимся в отличном месте с фантастической командой и захватывающей, жестокой историей. Это будет весело - сказал один из исполнительных продюсеров ленты Уэбб.

Напомним

Эмбер Херд, с которой Депп женился в 2015 году, уже через год после свадьбы заявила о семейном насилии со стороны актера. Депп выплатил ей 7 млн долларов компенсации, и пара разошлась без суда.

Однако впоследствии Херд дала несколько громких интервью для СМИ об избиении своего бывшего мужа. Из-за этого голливудский актер снова вынужден был обратиться в суд, теперь уже с иском о клевете, который повлиял на его жизнь и карьеру.

Из-за долгих и громких судебных споров Джонни Депп поставил актерскую работу на паузу. В 2020 году кинокомпания Warner Bros попросила его отказаться от роли колдуна Гелерта Гриндельвальда, которого он сыграл в 2016 и 2018 годах, в новой части франшизы "Фантастические звери". И только в 2025 стало известно о возвращении Джонни Деппа в Голливуд.

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