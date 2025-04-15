Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate
Київ • УНН
Джонні Депп, після судових суперечок з Ембер Герд, зніметься в трилері "Day Drinker" з Пенелопою Крус і Медлін Клайн. Фільм розповідає про барменку та таємничого гостя на яхті.
Компанія Lionsgate розпочала зйомки трилеру Day Drinker із Джонні Деппом, який повернувся до роботи у кіно після довгих та гучних судових суперечок із колишньою дружиною Ембер Герд. У зйомках фільму також візьмуть участь Пенелопа Крус і Медлін Клайн.
Про це повідомляє УНН із посиланням на Variety.
Деталі
"Day Drinker" розповідає історію барменки (Медлін Клайн) на приватній яхті, яка стикається з таємничим гостем на борту (Джонні Депп). Невдовзі вони опиняються у зв’язку зі злочинницею (Пенелопа Крус).
Фільм, виробництво якого розпочнеться в Іспанії, продюсують: Безіл Іваник та Еріка Лі, які також продюсують франшизу "Джон Вік " для Lionsgate, Адам Колбреннер, продюсер фільмів "Завтрашня війна", "Вільний хлопець" і "В’язні" і Зак Дін, який також написав оригінальний сценарій.
Я дуже радий розпочинати виробництво з Джонні, Медлін, Пенелопою та цим неймовірним акторським складом. Ми знаходимося в чудовому місці з фантастичною командою та захопливою, жорстокою історією. Це буде весело
Нагадаємо
Ембер Герд, з якою Депп одружився у 2015 році, вже через рік після весілля заявила про сімейне насильство з боку актора. Депп виплатив їй 7 млн доларів компенсації, й пара розійшлася без суду.
Проте згодом Герд дала декілька гучних інтерв'ю для ЗМІ про побиття свого колишнього чоловіка. Через це голлівудський актор знову змушений був звернутися до суду, тепер вже із позовом про наклеп, який вплинув на його життя та кар'єру.
Через довгі та гучні судові суперечки Джонні Депп поставив акторську роботу на паузу. У 2020 році кінокомпанія Warner Bros попросила його відмовитися від ролі чаклуна Ґелерта Ґріндельвальда, якого він зіграв у 2016 та 2018 роках, у новій частині франшизи "Фантастичні звірі". І тільки у 2025 стало відомо про повернення Джонні Деппа у Голлівуд.
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