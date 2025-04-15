Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

Компанія Lionsgate розпочала зйомки трилеру Day Drinker із Джонні Деппом, який повернувся до роботи у кіно після довгих та гучних судових суперечок із колишньою дружиною Ембер Герд. У зйомках фільму також візьмуть участь Пенелопа Крус і Медлін Клайн.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Variety.

"Day Drinker" розповідає історію барменки (Медлін Клайн) на приватній яхті, яка стикається з таємничим гостем на борту (Джонні Депп). Невдовзі вони опиняються у зв’язку зі злочинницею (Пенелопа Крус).

Фільм, виробництво якого розпочнеться в Іспанії, продюсують: Безіл Іваник та Еріка Лі, які також продюсують франшизу "Джон Вік " для Lionsgate, Адам Колбреннер, продюсер фільмів "Завтрашня війна", "Вільний хлопець" і "В’язні" і Зак Дін, який також написав оригінальний сценарій.

Я дуже радий розпочинати виробництво з Джонні, Медлін, Пенелопою та цим неймовірним акторським складом. Ми знаходимося в чудовому місці з фантастичною командою та захопливою, жорстокою історією. Це буде весело