Лидер Ирана заявил, что переговоры с США идут хорошо, но могут зайти в никуда

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал политическую элиту своей страны не делать поспешных выводов из ядерных переговоров с США и оставаться объективными.

Передает УНН со ссылкой на AFP и ORF.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил удовлетворение недавними переговорами с Соединенными Штатами по их ядерной программе, хотя и с некоторой осторожностью.

"Переговоры следует оценивать объективно, и не следует быть слишком оптимистичным или слишком пессимистичным заранее", - сказал Хаменеи, согласно заявлению на его веб-сайте. В то же время аятолла предупредил, что они в конце концов могут оказаться безрезультатными.

Переговоры могут увенчаться успехом, а могут и нет