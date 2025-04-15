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Лидер Ирана заявил, что переговоры с США идут хорошо, но могут зайти в никуда

Киев • УНН

 • 5740 просмотра

Аятолла Али Хаменеи призвал иранские власти к осторожности в оценке ядерных переговоров с США, подчеркивая, что они могут быть как успешными, так и безрезультатными.

Лидер Ирана заявил, что переговоры с США идут хорошо, но могут зайти в никуда

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал политическую элиту своей страны не делать поспешных выводов из ядерных переговоров с США и оставаться объективными.

Передает УНН со ссылкой на AFP и ORF.

Детали

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил удовлетворение недавними переговорами с Соединенными Штатами по их ядерной программе, хотя и с некоторой осторожностью.

"Переговоры следует оценивать объективно, и не следует быть слишком оптимистичным или слишком пессимистичным заранее", - сказал Хаменеи, согласно заявлению на его веб-сайте. В то же время аятолла предупредил, что они в конце концов могут оказаться безрезультатными.

Переговоры могут увенчаться успехом, а могут и нет

Тегеран и Вашингтон договорились продолжить переговоры 19 апреля в Маскате, столице Омана. Государство в Юго-Западной Азии, на юго-востоке Аравийского полуострова продолжит выступать посредником в этом новом раунде переговоров.

Ранее

Представитель США на Ближнем Востоке Стив Виткофф, который вел переговоры в Омане с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, заявил, что Иран должен вернуться к уровню обогащения 3,67 процента, предусмотренного в соглашении 2015 года.

Виткофф сказал, что процесс с Ираном "будет сосредоточен на проверке программы обогащения, а затем, в конечном итоге, на проверке оружия, которая включает ракеты, тип ракет, которые они хранят, и триггер бомбы".

Иранский министр едет в россию перед вторым раундом ядерных переговоров с США15.04.25, 05:11 • 3928 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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