Лідер Ірану заявив, що переговори з США йдуть добре, але можуть зайти в нікуди

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї закликав політичну еліту своєї країни не робити поспішних висновків з ядерних переговорів зі США і залишатися об'єктивними.

Передає УНН із посиланням на AFP та ORF.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив задоволення нещодавніми переговорами зі Сполученими Штатами щодо їхньої ядерної програми, хоча і з певною обережністю.

"Переговори слід оцінювати об'єктивно, і не слід бути надто оптимістичним або занадто песимістичним заздалегідь", - сказав Хаменеї, згідно із заявою на його веб-сайті. Водночас аятола попередив, що вони врешті-решт можуть виявитися безрезультатними.

Переговори можуть увінчатися успіхом, а можуть і ні