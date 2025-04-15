Лідер Ірану заявив, що переговори з США йдуть добре, але можуть зайти в нікуди
Київ • УНН
Аятола Алі Хаменеї закликав іранську владу до обережності в оцінці ядерних переговорів зі США, наголошуючи, що вони можуть бути як успішними, так і безрезультатними.
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї закликав політичну еліту своєї країни не робити поспішних висновків з ядерних переговорів зі США і залишатися об'єктивними.
Передає УНН із посиланням на AFP та ORF.
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Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив задоволення нещодавніми переговорами зі Сполученими Штатами щодо їхньої ядерної програми, хоча і з певною обережністю.
"Переговори слід оцінювати об'єктивно, і не слід бути надто оптимістичним або занадто песимістичним заздалегідь", - сказав Хаменеї, згідно із заявою на його веб-сайті. Водночас аятола попередив, що вони врешті-решт можуть виявитися безрезультатними.
Переговори можуть увінчатися успіхом, а можуть і ні
Тегеран і Вашингтон домовилися продовжити переговори 19 квітня в Маскаті, столиці Оману. Держава у Південно-Західній Азії, на південному сході Аравійського півострова продовжить виступати посередником у цьому новому раунді переговорів.
Раніше
Представник США на Близькому Сході Стів Віткофф, який вів переговори в Омані з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі, заявив, що Іран повинен повернутися до рівня збагачення 3,67 відсотка, передбаченого в угоді 2015 року.
Віткофф сказав, що процес з Іраном "буде зосереджений на перевірці програми збагачення, а потім, зрештою, на перевірці зброї, яка включає ракети, тип ракет, які вони зберігають, і тригер бомби".
Іранський міністр їде до росії перед другим раундом ядерних переговорів з США15.04.25, 05:11 • 3930 переглядiв