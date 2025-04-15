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Financial Times

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The Guardian

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Іранський міністр їде до росії перед другим раундом ядерних переговорів з США

Київ • УНН

 • 3926 перегляди

Аббас Аракчі відвідає росію перед новим раундом переговорів щодо ядерної програми. Переговори між Іраном та США відбудуться за посередництва Оману.

Іранський міністр їде до росії перед другим раундом ядерних переговорів з США

Цього тижня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі відвідає росію перед другим раундом ірансько-американських переговорів щодо ядерної суперечки. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Видання нагадує, що Іран і США провели непрямі переговори через посередника минулого тижня в Омані і цього тижня мають відновити діалог щодо ескалації ядерної програми Тегерана.

росія, куди Аракчі поїде із заздалегідь запланованим візитом, підтримала Тегеран у ядерних переговорах із Заходом і була підписантом пакту 2015 року, який Трамп розірвав під час свого першого терміну

- йдеться у статті.

Двоє іранських чиновників повідомили виданню, що, на їхню думку, новий підхід Трампа ґрунтуватиметься на схемі погроз, за ​​якими слідуватиме відступ, схожий на його вирішення питань Гренландії, Гази та мит.

Іран розробляє нові безпілотні системи через загрозу з боку США - ЗМІ10.04.25, 17:26 • 10602 перегляди

Водночас речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї сказав, що Аракчі буде в росії до наступних переговорів за посередництва Омана, які відбудуться в суботу в місці, яке ще не розголошується. США наполягають, щоб це був Рим, а Іран віддає перевагу Женеві. Багаї сказав, що переговори залишаться непрямими, враховуючи "загрозливий" підхід США.

"Деякі іранські офіційні особи вважають, що діловий досвід Трампа може зробити його більш сприйнятливим до угоди, якщо вона включатиме економічні стимули, такі як потенційна покупка виготовлених у США літаків або розблокування економіки Ірану для американських інвесторів", - пише видання.

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Іран навмисно затягує переговори щодо ядерної зброї. Якщо потрібно буде вжити жорстких заходів, США це зроблять.

Ядерні переговори США та Ірану: Білий дім вважає зустріч "дуже позитивною і конструктивною"13.04.25, 04:42 • 3655 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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