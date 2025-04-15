Иранский министр едет в россию перед вторым раундом ядерных переговоров с США

На этой неделе министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посетит россию перед вторым раундом иранско-американских переговоров по ядерному спору. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание напоминает, что Иран и США провели косвенные переговоры через посредника на прошлой неделе в Омане и на этой неделе должны возобновить диалог по эскалации ядерной программы Тегерана.

россия, куда Аракчи поедет с заранее запланированным визитом, поддержала Тегеран в ядерных переговорах с Западом и была подписантом пакта 2015 года, который Трамп разорвал во время своего первого срока - говорится в статье.

Двое иранских чиновников сообщили изданию, что, по их мнению, новый подход Трампа будет основываться на схеме угроз, за ​​которыми последует отступление, похожее на его решение вопросов Гренландии, Газы и пошлин.

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В то же время, представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи сказал, что Аракчи будет в россии до следующих переговоров при посредничестве Омана, которые состоятся в субботу в месте, которое еще не разглашается. США настаивают, чтобы это был Рим, а Иран предпочитает Женеву. Багаи сказал, что переговоры останутся косвенными, учитывая "угрожающий" подход США.

"Некоторые иранские официальные лица считают, что деловой опыт Трампа может сделать его более восприимчивым к соглашению, если оно будет включать экономические стимулы, такие как потенциальная покупка изготовленных в США самолетов или разблокировка экономики Ирана для американских инвесторов", - пишет издание.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран намеренно затягивает переговоры по ядерному оружию. Если нужно будет принять жесткие меры, США это сделают.

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