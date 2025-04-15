Иранский министр едет в россию перед вторым раундом ядерных переговоров с США
Киев • УНН
Аббас Аракчи посетит россию перед новым раундом переговоров по ядерной программе. Переговоры между Ираном и США состоятся при посредничестве Омана.
На этой неделе министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посетит россию перед вторым раундом иранско-американских переговоров по ядерному спору. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Издание напоминает, что Иран и США провели косвенные переговоры через посредника на прошлой неделе в Омане и на этой неделе должны возобновить диалог по эскалации ядерной программы Тегерана.
россия, куда Аракчи поедет с заранее запланированным визитом, поддержала Тегеран в ядерных переговорах с Западом и была подписантом пакта 2015 года, который Трамп разорвал во время своего первого срока
Двое иранских чиновников сообщили изданию, что, по их мнению, новый подход Трампа будет основываться на схеме угроз, за которыми последует отступление, похожее на его решение вопросов Гренландии, Газы и пошлин.
Иран разрабатывает новые беспилотные системы из-за угрозы со стороны США - СМИ10.04.25, 17:26 • 10602 просмотра
В то же время, представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи сказал, что Аракчи будет в россии до следующих переговоров при посредничестве Омана, которые состоятся в субботу в месте, которое еще не разглашается. США настаивают, чтобы это был Рим, а Иран предпочитает Женеву. Багаи сказал, что переговоры останутся косвенными, учитывая "угрожающий" подход США.
"Некоторые иранские официальные лица считают, что деловой опыт Трампа может сделать его более восприимчивым к соглашению, если оно будет включать экономические стимулы, такие как потенциальная покупка изготовленных в США самолетов или разблокировка экономики Ирана для американских инвесторов", - пишет издание.
Напомним
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран намеренно затягивает переговоры по ядерному оружию. Если нужно будет принять жесткие меры, США это сделают.
Ядерные переговоры США и Ирана: Белый дом считает встречу "очень позитивной и конструктивной"13.04.25, 04:42 • 3650 просмотров