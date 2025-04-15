"Вони водять нас за носа": Трамп погрожує Ірану жорсткою відповіддю через зволікання з ядерною угодою

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 12548 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 47525 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 29780 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 34757 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

08:19 • 43034 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 80978 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 74463 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 34932 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60199 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 108546 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
1м/с
73%
Популярнi новини

Торгові розбіжності між ЄС і США: на скасування мит годі й чекати - Bloomberg

16 квітня, 03:45 • 58152 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 72905 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 39050 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 19933 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 14086 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 47525 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 74956 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 80978 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 74463 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 177035 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 40698 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 25665 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 26961 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 28568 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 31014 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

"Вони водять нас за носа": Трамп погрожує Ірану жорсткою відповіддю через зволікання з ядерною угодою

Київ • УНН

 • 2984 перегляди

Президент США заявив, що Іран навмисно затягує переговори щодо ядерної зброї. Якщо потрібно буде вжити жорстких заходів, США це зроблять.

"Вони водять нас за носа": Трамп погрожує Ірану жорсткою відповіддю через зволікання з ядерною угодою

Іран навмисно затягує укладання нової ядерної угоди і може отримати на це військову відповідь. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

За словами глави Білого дому, Тегеран повинен відмовитися від мрії про ядерну зброю.

Ми провели з ними зустріч у суботу. У нас запланована ще одна зустріч наступної суботи. ... Знаєте, це довго. Тож я думаю, що вони водять нас за носа

- сказав Трамп.

Він підкреслив, що переговори "повинні йти швидко", оскільки Іран "досить близький до того, щоб мати ядерну зброю".

І якщо нам доведеться зробити щось дуже жорстке, ми це зробимо

- пригрозив президент США.

Він також припустив, що Іран затягує час, тому що у Тегерані "звикли мати справу з дурними людьми в цій країні".

Нагадаємо

Напередодні Білий дім назвав ядерні переговори між спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і головою МЗС Ірану Аббасом Арагчі кроком у правильному напрямку та підтвердив плани щодо подальших переговорів наступного тижня. У заяві Білого дому зазначається, що зустріч Віткоффа та Арагчі стала "кроком вперед у досягненні взаємовигідного результату".

Іран готовий на прямі ядерні переговори зі США в обмін на "жест доброї волі" - Reuters08.04.25, 18:50 • 11874 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати
Іран
Brent
$65.54
Bitcoin
$83,764.70
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.93
Золото
$3,323.99
Ethereum
$1,576.77