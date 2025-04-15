"Вони водять нас за носа": Трамп погрожує Ірану жорсткою відповіддю через зволікання з ядерною угодою

Іран навмисно затягує укладання нової ядерної угоди і може отримати на це військову відповідь. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

За словами глави Білого дому, Тегеран повинен відмовитися від мрії про ядерну зброю.

Ми провели з ними зустріч у суботу. У нас запланована ще одна зустріч наступної суботи. ... Знаєте, це довго. Тож я думаю, що вони водять нас за носа