"Вони водять нас за носа": Трамп погрожує Ірану жорсткою відповіддю через зволікання з ядерною угодою
Київ • УНН
Президент США заявив, що Іран навмисно затягує переговори щодо ядерної зброї. Якщо потрібно буде вжити жорстких заходів, США це зроблять.
Іран навмисно затягує укладання нової ядерної угоди і може отримати на це військову відповідь. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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За словами глави Білого дому, Тегеран повинен відмовитися від мрії про ядерну зброю.
Ми провели з ними зустріч у суботу. У нас запланована ще одна зустріч наступної суботи. ... Знаєте, це довго. Тож я думаю, що вони водять нас за носа
Він підкреслив, що переговори "повинні йти швидко", оскільки Іран "досить близький до того, щоб мати ядерну зброю".
І якщо нам доведеться зробити щось дуже жорстке, ми це зробимо
Він також припустив, що Іран затягує час, тому що у Тегерані "звикли мати справу з дурними людьми в цій країні".
Нагадаємо
Напередодні Білий дім назвав ядерні переговори між спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і головою МЗС Ірану Аббасом Арагчі кроком у правильному напрямку та підтвердив плани щодо подальших переговорів наступного тижня. У заяві Білого дому зазначається, що зустріч Віткоффа та Арагчі стала "кроком вперед у досягненні взаємовигідного результату".
Іран готовий на прямі ядерні переговори зі США в обмін на "жест доброї волі" - Reuters08.04.25, 18:50 • 11874 перегляди