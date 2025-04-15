"Они водят нас за нос": Трамп грозит Ирану жестким ответом из-за затягивания с ядерным соглашением

Иран намеренно затягивает заключение нового ядерного соглашения и может получить на это военный ответ. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

По словам главы Белого дома, Тегеран должен отказаться от мечты о ядерном оружии.

Мы провели с ними встречу в субботу. У нас запланирована еще одна встреча в следующую субботу. ... Знаете, это долго. Поэтому я думаю, что они водят нас за нос

Он подчеркнул, что переговоры "должны идти быстро", поскольку Иран "достаточно близок к тому, чтобы иметь ядерное оружие".

И если нам придется сделать что-то очень жесткое, мы это сделаем