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"Они водят нас за нос": Трамп грозит Ирану жестким ответом из-за затягивания с ядерным соглашением

Киев • УНН

 • 3038 просмотра

Президент США заявил, что Иран намеренно затягивает переговоры по ядерному оружию. Если нужно будет принять жесткие меры, США это сделают.

"Они водят нас за нос": Трамп грозит Ирану жестким ответом из-за затягивания с ядерным соглашением

Иран намеренно затягивает заключение нового ядерного соглашения и может получить на это военный ответ. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам главы Белого дома, Тегеран должен отказаться от мечты о ядерном оружии.

Мы провели с ними встречу в субботу. У нас запланирована еще одна встреча в следующую субботу. ... Знаете, это долго. Поэтому я думаю, что они водят нас за нос

- сказал Трамп.

Он подчеркнул, что переговоры "должны идти быстро", поскольку Иран "достаточно близок к тому, чтобы иметь ядерное оружие".

И если нам придется сделать что-то очень жесткое, мы это сделаем

- пригрозил президент США.

Он также предположил, что Иран затягивает время, потому что в Тегеране "привыкли иметь дело с глупыми людьми в этой стране".

Напомним

Накануне Белый дом назвал ядерные переговоры между спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи шагом в правильном направлении и подтвердил планы по дальнейшим переговорам на следующей неделе. В заявлении Белого дома отмечается, что встреча Виткоффа и Арагчи стала "шагом вперед в достижении взаимовыгодного результата".

Иран готов к прямым ядерным переговорам с США в обмен на "жест доброй воли" - Reuters08.04.25, 18:50 • 11876 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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