Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

В поле зрения следователей попали случаи установления групп инвалидности, которые вызывают сомнения в законности принятого решения, в отношении более 2600 работников государственных и правоохранительных органов. Об этом журналисту УНН сообщили в ГБР в ответ на запрос.

В ГБР напомнили, что во время досудебного расследования проверяются обстоятельства законности установления МСЭК групп инвалидности работникам ряда государственных и правоохранительных органов, в том числе органов прокуратуры, на основании которых им начислены и выплачены из государственного бюджета соответствующие пенсии.

Сообщается, что с целью проверки имеющейся информации по месту нахождения ряда областных центров медико-социальной экспертизы проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты медико-экспертные дела работников правоохранительных органов, в том числе органов прокуратуры, которым установлены группы инвалидности, соответствующие учетные журналы (заседаний МСЭК, выдачи справок и других), другие вещи и документы, имеющие значение для досудебного расследования.

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В настоящее время изъятая документация изучается следователями с привлечением соответствующих специалистов в области медицины, проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на проверку поставленных диагнозов и законности назначения групп инвалидности. В частности, в поле зрения следователей попали случаи установления групп инвалидности, которые вызывают сомнения в законности принятого решения, в отношении более 2600 работников государственных и правоохранительных органов - информирует ГБР.

В связи с этим, перед Министерством здравоохранения Украины следствием инициирован вопрос об организации проверки достоверности диагнозов и достаточности оснований для установления групп инвалидности ряда работников государственных и правоохранительных органов, в том числе органов прокуратуры.

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Так, Государственным учреждением "Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Министерства здравоохранения Украины", которое выполняет полномочия Центральной медико-социальной экспертной комиссии Министерства здравоохранения Украины, в пределах компетенции осуществляется проверка правильности вынесения медико-социальными экспертными комиссиями решений об установлении групп инвалидности - говорится в ответе на запрос.

Также сообщается, что следователи ГБР сообщили о подозрении 2 действующим руководителям окружных прокуратур Хмельницкой и Черкасской областей по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных частью пятой статьи 190, частью четвертой статьи 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах и крупном размерах), которые по версии следствия путем обмана завладели бюджетными средствами в виде безосновательно полученной пенсии.

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Отмечается, что расследованием установлено, что в 2020 году указанные работники органов прокуратуры, будучи осведомленными о том, что они не имеют степеней функциональных нарушений и жизнедеятельности, которые соответствуют критериям установления групп инвалидности, при содействии должностных лиц МСЭК противоправно получили II группу инвалидности (пожизненно).

После получения соответствующих документов указанные лица лично обратились с заявлениями о назначении пенсий по инвалидности в территориальные подразделения Пенсионного фонда Украины и на основании осуществленных расчетов указанным лицам осуществлены выплаты пенсии по инвалидности в суммах 1 074 236 грн. и 477 тыс грн., что является особо крупным и крупным размером соответственно - информирует ГБР.

Сообщается, что следственными судьями Печерского районного суда Киева в отношении указанных работников прокуратуры избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и они отстранены от занимаемых должностей на период расследования.

"Действия врачей МСЭК квалифицированы по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 28, частью первой статьи 366 УК Украины (составление, выдача должностным лицом заведомо ложного официального документа, совершенного группой лиц)", - говорится в ответе на запрос.

В нояябре 2024 года Минздрав вместе с правоохранительными органами проверяют решения об установлении инвалидности чиновникам.

Ликвидация МСЭК

В октябре 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о противодействии коррупции при установлении инвалидности. Зеленский потребовал разработать законопроект о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

Уже 18 ноября законопроект о ликвидации МСЭК был подписан Президентом, который предусматривает создание экспертных комиссий по оценке повседневного функционирования личности.

С 1 января 2025 года в Украине заработала новая система оценки повседневного функционирования, которую проводят экспертные команды врачей-практиков, а устаревшая система медико-социальной экспертизы ликвидирована.

После принятия закона Кабмин принял постановление, регулирующее ликвидацию медико-социальных экспертиз и передачу их полномочий в экспертные команды оценки функциональности.

Одним из основных отличий работы новых комиссий является обжалование решений экспертных команд. Ранее, если лицо было не согласно с решением МСЭК, то оно могло подать обжалование в ту же самую комиссию, где проходило осмотр.

Приказом Минздрава в настоящее время функции обжалования решений рассматривает "Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Министерства здравоохранения Украины", который находится в Днепре.

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То есть, если лицу с инвалидностью не установили/не продлили группу по инвалидности, то ему необходимо обращаться в учреждение в Днепре. Жалоба должна подаваться человеком в бумажной форме в Центр оценки функционального состояния лиц, или в электронной форме через электронную систему путем обращения к врачу жалобщика.

По результатам рассмотрения жалобы, Центр оценки функционального состояния лица принимает решение, по которому может подтвердить, или отменить решение экспертной команды, а также сформировать новое решение.

Кроме того, Центр может вызвать лицо к себе, чтобы оно прошло дополнительные обследования, что является не достаточно удобным, если лицо с инвалидностью, например, живет за сотни километров от Днепра.