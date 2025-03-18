Требовала взятку за "инвалидность": в Киевской области будут судить и.о. председателя межрайонной МСЭК

Исполняющую обязанности председателя Фастовской межрайонной МСЭК коммунального учреждения "Областное бюро медико-социальной экспертизы" будут судить за вымогательство 10 тыс. долларов США за фиктивное установление III группы инвалидности. Такой статус чиновница пообещала мужчине, который не имел на него права по состоянию здоровья.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

Исполняющую обязанности председателя Фастовской межрайонной МСЭК будут судить за вымогательство 10 тыс. долларов США за установление III группы инвалидности информирует Киевская городская прокуратура.

Военнообязанный, который по состоянию здоровья не имел права на инвалидность, был фиктивно оформлен на стационар больницы. Там пациент должен был проходить необходимые обследования и получить инструкции, как вести себя и двигаться, чтобы врачи поверили в его "проблемы с ногой".

Обвинительный акт в отношении и.о. председателя межрайонной МСЭК направлен в суд. Санкция статьи (ч. 3 ст. 368 УК Украины) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

В ходе следствия наложен арест на имущество врача с целью обеспечения конфискации имущества. В Минздраве в феврале отчитались о первых результатах проверки решений МСЭК по инвалидности должностных лиц госорганов. Из 1359 проверенных дел отменено 281 решение, изменено 232 группы инвалидности, 500 человек вызвано на осмотр.