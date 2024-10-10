17-річну дівчину судитимуть за шантаж та вимагання грошей

Судитимуть 17-річну дівчину за шантаж однолітки. Про це повідомляє прокуратура Сумщини, передає УНН.

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Обвинувачена створила акаунт під вигаданим ім'ям та використовувала отриману інформацію про потерпілу, щоб погрожувати їй публікацією компрометуючих матеріалів, якщо вона не сплатить гроші. Протягом двох місяців дівчина змусила свою знайому перерахувати їй на картку 17 500 гривень, попри те, що у неї не було жодної інформації, яка могла б зашкодити потерпілій.

Після того, як загроза розголошення втратила силу, обвинувачена почала погрожувати насильством сексуального та фізичного характеру. Від страху за своє життя потерпіла продовжувала платити шантажистці.

Досудове розслідування завершили слідчі Роменського районного відділу поліції, і справа передана до суду для розгляду.

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