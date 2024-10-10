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17-річну дівчину судитимуть за шантаж та вимагання грошей

17-річну дівчину судитимуть за шантаж та вимагання грошей

Київ • УНН

 • 15066 перегляди

На Сумщині 17-річна дівчина шантажувала однолітку, вимагаючи гроші. Вона погрожувала публікацією неіснуючих компрометуючих матеріалів та насильством, змусивши жертву заплатити 17 500 гривень.

Судитимуть 17-річну дівчину за шантаж однолітки. Про це повідомляє прокуратура Сумщини, передає УНН.

Деталі

Обвинувачена створила акаунт під вигаданим ім'ям та використовувала отриману інформацію про потерпілу, щоб погрожувати їй публікацією компрометуючих матеріалів, якщо вона не сплатить гроші. Протягом двох місяців дівчина змусила свою знайому перерахувати їй на картку 17 500 гривень, попри те, що у неї не було жодної інформації, яка могла б зашкодити потерпілій.

Після того, як загроза розголошення втратила силу, обвинувачена почала погрожувати насильством сексуального та фізичного характеру. Від страху за своє життя потерпіла продовжувала платити шантажистці.

Досудове розслідування завершили слідчі Роменського районного відділу поліції, і справа передана до суду для розгляду.

На Сумщині чоловік зґвалтував неповнолітню сестру співмешканки02.08.24, 22:46 • 20237 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоКримінал та НП
heneralnyi-prokuror-ukrainyГенеральний прокурор України

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