17-летнюю девушку будут судить за шантаж и вымогательство денег

Будут судить 17-летнюю девушку за шантаж сверстницы. Об этом сообщает прокуратура Сумщины, передает УНН.

Детали

Обвиняемая создала аккаунт под вымышленным именем и использовала полученную информацию о потерпевшей, чтобы угрожать ей публикацией компрометирующих материалов, если она не заплатит деньги. В течение двух месяцев девушка заставила свою знакомую перечислить ей на карточку 17 500 гривен, несмотря на то, что у нее не было никакой информации, которая могла бы навредить потерпевшей.

После того, как угроза разглашения потеряла силу, обвиняемая начала угрожать насилием сексуального и физического характера. От страха за свою жизнь потерпевшая продолжала платить шантажистке.

Досудебное расследование завершили следователи Роменского районного отдела полиции, и дело передано в суд для рассмотрения.

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