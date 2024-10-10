17-летнюю девушку будут судить за шантаж и вымогательство денег
Киев • УНН
На Сумщине 17-летняя девушка шантажировала сверстницу, требуя деньги. Она угрожала публикацией несуществующих компрометирующих материалов и насилием, заставив жертву заплатить 17 500 гривен.
Будут судить 17-летнюю девушку за шантаж сверстницы. Об этом сообщает прокуратура Сумщины, передает УНН.
Детали
Обвиняемая создала аккаунт под вымышленным именем и использовала полученную информацию о потерпевшей, чтобы угрожать ей публикацией компрометирующих материалов, если она не заплатит деньги. В течение двух месяцев девушка заставила свою знакомую перечислить ей на карточку 17 500 гривен, несмотря на то, что у нее не было никакой информации, которая могла бы навредить потерпевшей.
После того, как угроза разглашения потеряла силу, обвиняемая начала угрожать насилием сексуального и физического характера. От страха за свою жизнь потерпевшая продолжала платить шантажистке.
Досудебное расследование завершили следователи Роменского районного отдела полиции, и дело передано в суд для рассмотрения.
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