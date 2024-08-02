На Сумщине несовершеннолетний ребенок был неоднократно изнасилован сожителем своей сестры. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.

Детали

По информации, в одном из населенных пунктов Конотопского района Сумской области 36-летний мужчина развращал и неоднократно изнасиловал 14-летнюю сестру своей сожительницы.

Следствие установило, обвиняемый, чтобы предотвратить огласку, угрожал ребенку. Однако, поскольку мать потерпевшей также проживала со своими дочерьми, однажды она случайно стала свидетелем преступных действий мужчины, после чего сообщила об этом в полицию.

Следовательно, правоохранительные органы отмечают, что за совершенное обидчику грозит до 12 лет лишения свободы.

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