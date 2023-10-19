Изнасилованные россиянами беженки вынуждены возвращаться в Украину, чтобы сделать аборт: евродепутаты призывают расширить права женщин

Цитата

"ЕС не делает все от него зависящее, чтобы помочь этим женщинам, которые не имеют полного доступа к услугам в сфере сексуального и репродуктивного здоровья. В Польше и Венгрии они не имеют возможности сделать аборт, и вынуждены возвращаться в Украину, где это легально", - сказала испанский евродепутат от группы либералов Мария Сораи Родригез Рамос.

Детали

Проблему защиты сексуального и репродуктивного здоровья украинских беженок евродепутаты обсудили во время дебатов, которые прошли вечером во вторник, 17 октября, в Страсбурге.

Согласно отчетам общественных и международных организаций, российские военные совершили в Украине множество преступлений в отношении женщин, среди которых есть и сексуальное насилие. Из-за особенностей законодательства некоторых европейских стран пострадавшие женщины вынуждены возвращаться в охваченную войной Украину, чтобы получить доступ к гинекологическим медицинским услугам или сделать аборт.

Поэтому евродепутаты призвали евроинституции "вслух заявить, что доступ к сексуальным и репродуктивным правам - жизненная необходимость, чтобы это услышали во всех странах-членах ЕС".

Напомним

Как сообщал УНН, украинские беженки возвращаются домой, чтобы получить помощь в сфере сексуального и репродуктивного здоровья, поскольку их возможности ограничены в Венгрии, Польше, Румынии и Словакии, а другие ищут незаконных решений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беженцы из Украины улучшили ситуацию на еврорынке труда - еврокомиссар