Изнасилованные россиянами беженки вынуждены возвращаться в Украину, чтобы сделать аборт: евродепутаты призывают расширить права женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Евродепутаты призывают на законодательном уровне обязать все страны-члены ЕС предоставлять украинским беженкам право на защиту сексуального и репродуктивного здоровья, в частности тем, кто стал жертвами изнасилований со стороны россиян. Об этом сообщает DW, пишет УНН.
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"ЕС не делает все от него зависящее, чтобы помочь этим женщинам, которые не имеют полного доступа к услугам в сфере сексуального и репродуктивного здоровья. В Польше и Венгрии они не имеют возможности сделать аборт, и вынуждены возвращаться в Украину, где это легально", - сказала испанский евродепутат от группы либералов Мария Сораи Родригез Рамос.
Детали
Проблему защиты сексуального и репродуктивного здоровья украинских беженок евродепутаты обсудили во время дебатов, которые прошли вечером во вторник, 17 октября, в Страсбурге.
Согласно отчетам общественных и международных организаций, российские военные совершили в Украине множество преступлений в отношении женщин, среди которых есть и сексуальное насилие. Из-за особенностей законодательства некоторых европейских стран пострадавшие женщины вынуждены возвращаться в охваченную войной Украину, чтобы получить доступ к гинекологическим медицинским услугам или сделать аборт.
Поэтому евродепутаты призвали евроинституции "вслух заявить, что доступ к сексуальным и репродуктивным правам - жизненная необходимость, чтобы это услышали во всех странах-членах ЕС".
Напомним
Как сообщал УНН, украинские беженки возвращаются домой, чтобы получить помощь в сфере сексуального и репродуктивного здоровья, поскольку их возможности ограничены в Венгрии, Польше, Румынии и Словакии, а другие ищут незаконных решений.
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