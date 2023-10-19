Зґвалтовані росіянами біженки змушені повертатися в Україну, щоб зробити аборт: євродепутати закликають розширити права жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Євродепутати закликають на законодавчому рівні зобов’язати всі країни-члени ЄС надавати українським біженкам право на захист сексуального й репродуктивного здоров’я, зокрема тим, хто став жертвами зґвалтувань з боку росіян. Про це повідомляє DW, пише УНН.
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"ЄС не робить все від нього залежне, щоб допомогти цим жінкам, які не мають повного доступу до послуг у сфері сексуального та репродуктивного здоров’я. У Польщі та Угорщині вони не мають змоги зробити аборт, і змушені повертатися в Україну, де це є легальним", - сказала іспанська євродепутатка від групи лібералів Марія Сораї Родрігез Рамос.
Деталі
Проблему захисту сексуального й репродуктивного здоров’я українських біженок євродепутати обговорили під час дебатів, які пройшли увечері у вівторок, 17 жовтня, у Страсбурзі.
Згідно зі звітами громадських та міжнародних організацій, російські військові скоїли в Україні безліч злочинів щодо жінок, серед яких є і сексуальне насильство. Через особливості законодавства деяких європейських країн постраждалі жінки змушені повертатися в охоплену війною Україну, щоб отримати доступ до гінекологічних медичних послуг або зробити аборт.
Тому євродепутати закликали євроінституції "вголос заявити, що доступ до сексуальних і репродуктивних прав - життєва необхідність, аби це почули у всіх країнах-членах ЄС".
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, українські біженки повертаються додому, щоб отримати допомогу у сфері сексуального та репродуктивного здоров’я, оскільки їхні можливості обмежені в Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині, а інші шукають незаконних рішень.
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