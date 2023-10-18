Біженці з України покращили ситуацію на євроринку праці - єврокомісар
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Наплив працездатних українців до країн Європейського Союзу після повномасштабного вторгнення росії в Україну допоміг покращити показники із працевлаштування у ЄС. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав єврокомісар з питань зайнятості та соціальних прав Ніколя Шміт, пише УНН.
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«Ми думаємо, що близько 1,5 млн українців, це цифра станом на квітень 2023 року, підписали контракт, тобто знайшли роботу. Можливо, це був короткостроковий контракт, можливо, довгостроковий, тобто вони були досить активними у пошуку роботи», - сказав Ніколя Шміт.
«Це мало певний вплив на покращення ситуації з дефіцитом робочої сили на багатьох європейських ринках праці», – додав він.
Деталі
Понад 1,5 млн українців працевлаштувалися в 11 країнах центральної та східної Європи. З 4 млн біженців, які зареєструвалися для отримання тимчасового захисту, якщо не враховувати літніх людей, тих, хто не може працювати через стан здоров’я та дітей, мають або мали роботу приблизно 60% українських громадян.
Цим працездатні біженці безумовно полегшили труднощі на багатьох європейських ринках праці, завдяки зменшенню дефіциту сили.
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