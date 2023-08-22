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Від листоноші до юриста: представники яких професій мають найбільші труднощі з працевлаштуванням

Від листоноші до юриста: представники яких професій мають найбільші труднощі з працевлаштуванням

Київ • УНН

 • 1466019 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. В Україні, за оцінкою Державного центру зайнятості, найбільше труднощів з працевлаштуванням зазнають листоноші та прибиральники. Попит на представників яких професій є найнижчим, читайте в ексклюзиві УНН.

Деталі

Як повідомили УНН у Державному центрі зайнятості у відповідь на запит, найбільших труднощів з працевлаштування зазнають представники таких професій (статистика наведена станом на початок серпня):

  • листоноша: заявлено 218 вакансій при 3 988 безробітних;
  • прибиральник службових приміщень: заявлено 658 вакансій при 2 826 безробітних;
  • укладальник-пакувальник: заявлено 277 вакансій при 1 105 безробітних;
  • спеціаліст державної служби: заявлено 301 вакансію при 1 073 безробітних;
  • помічник вихователя: заявлено 136 вакансій при 643 безробітних;
  • економіст: заявлено 146 вакансій при 555 безробітних;
  • діловод: заявлено 45 вакансій при 420 безробітних;
  • юрист: заявлено 91 вакансію при 206 безробітних.

Разом з тим у Центрі зайнятості зазначили, що за низкою професій є дефіцит кадрів, тобто – кількість вакансій у базі служби зайнятості суттєво перевищує чисельність зареєстрованих безробітних. Зокрема ідеться про лікарів загальної практики та лікарів-терапевтів, електромонтерів, слюсарів та токарів. 

Також суттєво змінилася структура зареєстрованих безробітних за статтю.

«Якщо до початку війни у структурі безробітних жінки становили 56%, то сьогодні частка жінок зросла до 71%. Тому виникають певні труднощі з укомплектуванням вакансій за професіями, які є традиційно затребуваними серед чоловіків», - повідомили у Державній службі.

Загалом же, станом на 1 серпня 2023 року, на обліку в Державній службі зайнятості перебували 112 тис. зареєстрованих безробітних, а кількість вакансій становить майже 60 тисяч. Таким чином, у цілому по країні на одне вільне робоче місце в середньому претендує 2 особи (на відповідну дату минулого року – 12 осіб, на початок 2023 року – 9 осіб).

У професійному розрізі найбільше вакансій роботодавцями подано для працевлаштування:

  • кваліфікованих робітників з інструментом – 22% вакансій (швачка, електромонтер, слюсар, електрогазозварник, пекар);
  • робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин – 16% (водій, тракторист, токар, оператор заправних станцій, дорожній робітник, машиніст екскаватора, водій навантажувача, фрезерувальник, оператор верстатів, кранівник);
  • працівників сфери торгівлі та послуг – 15% (продавець, кухар, охоронник, офіціант, соціальний робітник, бармен, перукар, молодша медична сестра, поліцейський).
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