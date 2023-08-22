От почтальона до юриста: представители каких профессий имеют наибольшие трудности с трудоустройством

Детали

Как сообщили УНН в Государственном центре занятости в ответ на запрос, наибольшие трудности с трудоустройством испытывают представители таких профессий (статистика приведена по состоянию на начало августа):



почтальон: заявлено 218 вакансий при 3 988 безработных;



уборщик служебных помещений: заявлено 658 вакансий при 2 826 безработных;



укладчик-упаковщик: заявлено 277 вакансий при 1 105 безработных;



специалист государственной службы: заявлено 301 вакансию при 1 073 безработных;



помощник воспитателя: заявлено 136 вакансий при 643 безработных;



экономист: заявлено 146 вакансий при 555 безработных;



делопроизводитель: заявлено 45 вакансий при 420 безработных;



юрист: заявлено 91 вакансию при 206 безработных.



Вместе с тем в Центре занятости отметили, что по ряду профессий есть дефицит кадров, то есть – количество вакансий в базе службы занятости существенно превышает численность зарегистрированных безработных. В частности речь идет о врачах общей практики и врачах-терапевтах, электромонтерах, слесарях и токарях.

Также существенно изменилась структура зарегистрированных безработных по полу.

«Если до начала войны в структуре безработных женщины составляли 56%, то сегодня доля женщин выросла до 71%. Поэтому возникают определенные трудности с укомплектованием вакансий по профессиям, которые традиционно востребованы среди мужчин», - сообщили в Государственной службе.

В целом же, по состоянию на 1 августа 2023 года, на учете в Государственной службе занятости находились 112 тыс. зарегистрированных безработных, а количество вакансий составляет почти 60 тысяч. Таким образом, в целом по стране на одно свободное рабочее место в среднем претендует 2 человека (на соответствующую дату прошлого года – 12 человек, на начало 2023 года – 9 человек).

В профессиональном разрезе больше всего вакансий работодателями подано для трудоустройства: