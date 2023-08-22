От почтальона до юриста: представители каких профессий имеют наибольшие трудности с трудоустройством
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Украине, по оценке Государственного центра занятости, больше всего трудностей с трудоустройством испытывают почтальоны и уборщики. Спрос на представителей каких профессий является самым низким, читайте в эксклюзиве УНН.
Детали
Как сообщили УНН в Государственном центре занятости в ответ на запрос, наибольшие трудности с трудоустройством испытывают представители таких профессий (статистика приведена по состоянию на начало августа):
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- почтальон: заявлено 218 вакансий при 3 988 безработных;
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- уборщик служебных помещений: заявлено 658 вакансий при 2 826 безработных;
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- укладчик-упаковщик: заявлено 277 вакансий при 1 105 безработных;
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- специалист государственной службы: заявлено 301 вакансию при 1 073 безработных;
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- помощник воспитателя: заявлено 136 вакансий при 643 безработных;
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- экономист: заявлено 146 вакансий при 555 безработных;
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- делопроизводитель: заявлено 45 вакансий при 420 безработных;
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- юрист: заявлено 91 вакансию при 206 безработных.
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Вместе с тем в Центре занятости отметили, что по ряду профессий есть дефицит кадров, то есть – количество вакансий в базе службы занятости существенно превышает численность зарегистрированных безработных. В частности речь идет о врачах общей практики и врачах-терапевтах, электромонтерах, слесарях и токарях.
Также существенно изменилась структура зарегистрированных безработных по полу.
«Если до начала войны в структуре безработных женщины составляли 56%, то сегодня доля женщин выросла до 71%. Поэтому возникают определенные трудности с укомплектованием вакансий по профессиям, которые традиционно востребованы среди мужчин», - сообщили в Государственной службе.
В целом же, по состоянию на 1 августа 2023 года, на учете в Государственной службе занятости находились 112 тыс. зарегистрированных безработных, а количество вакансий составляет почти 60 тысяч. Таким образом, в целом по стране на одно свободное рабочее место в среднем претендует 2 человека (на соответствующую дату прошлого года – 12 человек, на начало 2023 года – 9 человек).
В профессиональном разрезе больше всего вакансий работодателями подано для трудоустройства:
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- квалифицированных рабочих с инструментом – 22% вакансий (швея, электромонтер, слесарь, электрогазосварщик, пекарь);
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- рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин – 16% (водитель, тракторист, токарь, оператор заправочных станций, дорожный рабочий, машинист экскаватора, водитель погрузчика, фрезеровщик, оператор станков, крановщик);
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- работников сферы торговли и услуг – 15% (продавец, повар, охранник, официант, социальный работник, бармен, парикмахер, младшая медицинская сестра, полицейский).
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