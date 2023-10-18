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Беженцы из Украины улучшили ситуацию на еврорынке труда - еврокомиссар

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. Приток трудоспособных украинцев в страны Европейского Союза после полномасштабного вторжения россии в Украину помог улучшить показатели по трудоустройству в ЕС. Об этом в интервью Радио Свобода сказал еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Николя Шмит, пишет УНН.

Беженцы из Украины улучшили ситуацию на еврорынке труда - еврокомиссар

Цитата

«Мы думаем, что около 1,5 млн украинцев, это цифра по состоянию на апрель 2023 года, подписали контракт, то есть нашли работу. Возможно, это был краткосрочный контракт, возможно, долгосрочный, то есть они были достаточно активными в поиске работы», - сказал Николя Шмит.

«Это имело определенное влияние на улучшение ситуации с дефицитом рабочей силы на многих европейских рынках труда», – добавил он.

Детали

Более 1,5 млн украинцев трудоустроились в 11 странах центральной и восточной Европы. Из 4 млн беженцев, которые зарегистрировались для получения временной защиты, если не учитывать пожилых людей, тех, кто не может работать по состоянию здоровья и детей, имеют или имели работу примерно 60% украинских граждан.
Этим трудоспособные беженцы облегчили трудности на многих европейских рынках труда, благодаря уменьшению дефицита рабочей силы.

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