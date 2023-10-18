Беженцы из Украины улучшили ситуацию на еврорынке труда - еврокомиссар

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«Мы думаем, что около 1,5 млн украинцев, это цифра по состоянию на апрель 2023 года, подписали контракт, то есть нашли работу. Возможно, это был краткосрочный контракт, возможно, долгосрочный, то есть они были достаточно активными в поиске работы», - сказал Николя Шмит.

«Это имело определенное влияние на улучшение ситуации с дефицитом рабочей силы на многих европейских рынках труда», – добавил он.

Детали

Более 1,5 млн украинцев трудоустроились в 11 странах центральной и восточной Европы. Из 4 млн беженцев, которые зарегистрировались для получения временной защиты, если не учитывать пожилых людей, тех, кто не может работать по состоянию здоровья и детей, имеют или имели работу примерно 60% украинских граждан.

Этим трудоспособные беженцы облегчили трудности на многих европейских рынках труда, благодаря уменьшению дефицита рабочей силы.

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