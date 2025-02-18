Перевірки рішень МСЕК: інвалідність скасовано майже 300 посадовим особам

МОЗ разом з правоохоронцями перевіряють рішення МСЕК про встановлення інвалідності посадовцям державних органів. 281 особі скасовано інвалідність. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор, передає УНН.

Деталі

МОЗ разом із правоохоронцями перевіряють рішення медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) про встановлення інвалідності посадовцям державних органів.

Повідомляється, що для перевірки сформований перелік з 2636 справ посадових осіб з понад 70 державних органів.

Фахівці вже опрацювали 1359 справ посадових осіб: 281 прийняте раніше рішення МСЕК скасовано, у 232 випадках змінено групу інвалідності або термін рішення, ще майже 500 людей викликано на огляд. Перелік осіб, справи яких потрібно переглянути, постійно збільшується щойно надходять додаткові дані від правоохоронців. Перевірки тривають - повідомив Ляшко.

Перегляд справ здійснюють експерти Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності у м. Дніпро.

НАЗК готується до декларування нових експертних команд замість МСЕК

Доповнення

З 1 січня 2025 року запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування, яку проводять експертні команди лікарів-практиків, а застаріла система медико-соціальної експертизи ліквідована.