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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122208 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182442 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146872 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138470 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117163 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Перевірки рішень МСЕК: інвалідність скасовано майже 300 посадовим особам

Перевірки рішень МСЕК: інвалідність скасовано майже 300 посадовим особам

Київ • УНН

 • 59358 перегляди

МОЗ спільно з правоохоронцями перевіряють рішення МСЕК щодо інвалідності посадовців держорганів. З 1359 перевірених справ скасовано 281 рішення, змінено 232 групи інвалідності, 500 осіб викликано на огляд.

МОЗ разом з правоохоронцями перевіряють рішення МСЕК про встановлення інвалідності посадовцям державних органів. 281 особі скасовано інвалідність. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор, передає УНН.

Деталі

МОЗ разом із правоохоронцями перевіряють рішення медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) про встановлення інвалідності посадовцям державних органів.

Повідомляється, що для перевірки сформований перелік з 2636 справ посадових осіб з понад 70 державних органів.

Фахівці вже опрацювали 1359 справ посадових осіб: 281 прийняте раніше рішення МСЕК скасовано, у 232 випадках змінено групу інвалідності або термін рішення, ще майже 500 людей викликано на огляд. Перелік осіб, справи яких потрібно переглянути, постійно збільшується щойно надходять додаткові дані від правоохоронців. Перевірки тривають 

- повідомив Ляшко.

Перегляд справ здійснюють експерти Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності у м. Дніпро.

НАЗК готується до декларування нових експертних команд замість МСЕК27.01.25, 09:50 • 114209 переглядiв

Доповнення

З 1 січня 2025 року запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування, яку проводять експертні команди лікарів-практиків, а застаріла система медико-соціальної експертизи ліквідована. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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