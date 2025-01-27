НАЗК готується до декларування нових експертних команд замість МСЕК

НАЗК спільно з МОЗ працюють зараз над тим, щоб підготуватися й максимально якісно провести кампанію декларування учасників експертних команд, які створені тепер замість МСЕК. Про це журналісту УНН повідомив заступник голови НАЗК Сергій Гупяк.

Гупяк нагадав, що 1 січня МСЕК ліквідовані, вводяться експертні команди, які будуть працювати в кластерних та не кластерних лікарнях, комісії будуть формуватися з лікарів.

Ми працюємо зараз над тим, щоб підготуватися й максимально якісно провести компанію декларування саме цієї категорії (учасників експертних команд – ред.) Планується, що вони набуватимуть статус декларанта з моменту включення в Перелік лікарів, які мають право проводити оцінювання стану функціонування пацієнта - розповів Гупяк.

Заступник голови НАЗК зазначив, що зараз ведеться робота щодо формування чіткої позиції, коли і як цій категорії декларантів потрібно подавати декларації.

"На цьому також потрібно зробити правильний акцент, щоб ця кампанія декларування пройшла максимально правильно, без помилок, й це забезпечить можливість НАЗК в першу чергу перевірити автоматизованим способом всі подані декларації", - сказав Гупяк.

В НАЗК також повідомили УНН, що станом на 24 січня 2025 року загалом розпочато проведення 12 повних перевірок декларацій (у т. ч. 1 повторна) працівників МСЕК, з них завершено проведення 4 перевірок.

В НАЗК повідомили, що завершені повні перевірки декларації з встановленням фактів внесення недостовірних відомостей:

За результатами проведених перевірок у 1 декларації встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172-6 КУпАП ще у 1 декларації ст 366-2 КК України.

Крупа Тетяна - головний лікар Комунального закладу охорони здоров'я «Хмельницького обласного центру медико-санітарної експертизи» – за 2022 та 2023 роки (за 2023 рік завершена з ознаками адміністративного правопорушення. Наразі триває повторна перевірка, відібрано за 2023 рік для перевірки за результатами ЛАК, за 2022 рік – за ініціативою УО;

·Капустін Руслан - голова міжрайонної Слобідської медико-соціальної експертної комісії) – за 2023 рік, за результатами вказаної перевірки встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ст. 366-2 КК України. 23.12.2024 направлено обґрунтований висновок до Управління СБУ у Харківській області, станом на зараз інформація про розгляд відсутня.

Законопроєкт щодо посилення відповідальності членів експертних команд, які створені замість МСЕК, розроблено – НАЗК

Доповнення

З 1 січня 2025 року запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування, яку проводять експертні команди лікарів-практиків, а застаріла система медико-соціальної експертизи ліквідована.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що експертним командам передано понад 40 тисяч справ, розгляд яких був затриманий у МСЕК, і що ці справи планують розглянути у першому кварталі 2025 року.