НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК

НАПК совместно с Минздравом работают сейчас над тем, чтобы подготовиться и максимально качественно провести кампанию декларирования участников экспертных команд, которые созданы теперь вместо МСЭК. Об этом журналисту УНН сообщил заместитель председателя НАПК Сергей Гупяк.

Гупяк напомнил, что 1 января МСЭК ликвидированы, вводятся экспертные команды, которые будут работать в кластерных и не кластерных больницах, комиссии будут формироваться из врачей.

Мы работаем сейчас над тем, чтобы подготовиться и максимально качественно провести компанию декларирования именно этой категории (участников экспертных команд - ред.) Планируется, что они будут приобретать статус декларанта с момента включения в Перечень врачей, имеющих право проводить оценку состояния функционирования пациента - рассказал Гупяк.

Заместитель председателя НАПК отметил, что сейчас ведется работа по формированию четкой позиции, когда и как этой категории декларантов нужно подавать декларации.

«На этом также нужно сделать правильный акцент, чтобы эта кампания декларирования прошла максимально правильно, без ошибок, и это обеспечит возможность НАПК в первую очередь проверить автоматизированным способом все поданные декларации», - сказал Гупяк.

В НАПК также сообщили УНН, что по состоянию на 24 января 2025 года в целом начато проведение 12 полных проверок деклараций (в т. ч. 1 повторная) работников МСЭК, из них завершено проведение 4 проверок.

В НАПК сообщили, что завершены полные проверки декларации с установлением фактов внесения недостоверных сведений:

По результатам проведенных проверок в 1 декларации установлены признаки правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 172-6 КУоАП еще в 1 декларации ст 366-2 УК Украины.

Крупа Татьяна - главный врач Коммунального учреждения здравоохранения «Хмельницкого областного центра медико-санитарной экспертизы» - за 2022 и 2023 годы (за 2023 год завершена с признаками административного правонарушения. Сейчас идет повторная проверка, отобрано за 2023 год для проверки по результатам ЛАК, за 2022 год - по инициативе УО;

-Капустин Руслан - председатель межрайонной Слободской медико-социальной экспертной комиссии) - за 2023 год, по результатам указанной проверки установлены признаки правонарушения, предусмотренного ст. 366-2 УК Украины. 23.12.2024 направлено обоснованное заключение в Управление СБУ в Харьковской области, по состоянию на сейчас информация о рассмотрении отсутствует.

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Дополнение

С 1 января 2025 года заработала новая система оценки повседневного функционирования, которую проводят экспертные команды практикующих врачей, а устаревшая система медико-социальной экспертизы ликвидирована.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что экспертным командам передано более 40 тысяч дел, рассмотрение которых было задержано в МСЭК, и что эти дела планируют рассмотреть в первом квартале 2025 года.