Понад 40 тисяч справ, розгляд яких затримали у МСЕК, уже передали експертним командам - Шмигаль 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що експертним командам передано понад 40 тисяч справ, розгляд яких був затриманий у МСЕК, і що ці справи планують розглянути у першому кварталі 2025 року, передає УНН.

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"Станом на вечір 1 січня 2025 року експертним командам передано понад 40 тисяч справ, розгляд яких затримали у МСЕК. Ці справи розглянуть у першому кварталі 2025 року. Запущено електронну систему й оцифровано понад 30 тисяч справ", - сказав Шмигаль.

Премʼєр додав, що уже визначено 291 заклад охорони здоров’я, де сформовано понад 1476 експертних команд із понад 5000 лікарів-практиків.

Нагадаємо

МОЗ оновлює систему оцінювання інвалідності з січня 2025 року. Для деяких категорій термін проходження повторного огляду продовжено до 6 місяців, а безстроковий статус не потребує переогляду.