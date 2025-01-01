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Повторний огляд для осіб з інвалідністю: як і кому проходити

Повторний огляд для осіб з інвалідністю: як і кому проходити

Київ • УНН

 • 25473 перегляди

МОЗ оновлює систему оцінювання інвалідності з січня 2025 року. Для деяких категорій термін проходження повторного огляду продовжено до 6 місяців, а безстроковий статус не потребує переогляду.

Повторний огляд для осіб з інвалідністю важливий для оновлення статусу та прав. Документи МСЕК чинні до наступного огляду, а для безстрокової інвалідності повторний огляд не потрібний. Про це пише УНН з посиланням на МОЗ. 

Чинність статусу інвалідності та документів МСЕК

Статус інвалідності, виданий медико-соціальною експертною комісією (МСЕК), залишається чинним до моменту наступного оцінювання. Це означає, що на період між оглядами всі права, пільги, соціальні послуги та виплати, які надаються особам з інвалідністю, зберігаються. Також чинними залишаються довідки та інші документи МСЕК до дати наступного огляду, навіть якщо його дата ще не настав.

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Безстрокова інвалідність

Якщо особі з інвалідністю встановлений безстроковий статус, що означає, що інвалідність визначена пожиттєво, повторний огляд не є обов’язковим. У такому випадку статус інвалідності та всі права, пільги і виплати, що надаються цій особі, зберігаються без змін. Повторна оцінка може бути проведена лише за бажанням особи або за рішенням суду, але це не є необхідним за умов безстрокового статусу інвалідності.

Зміни для осіб, чий повторний огляд припадає на січень-червень 2025 року

Термін повторного огляду для осіб, у яких дата оцінювання припадає на період з січня по червень 2025 року, буде продовжено на 6 місяців. Це пов’язано з впровадженням нової системи оцінювання, що включає оцінку повсякденного функціонування осіб з інвалідністю. Наприклад, якщо повторний огляд був запланований на 10 березня 2025 року, термін для проходження огляду буде подовжений до 30 червня 2025 року. Щоб пройти повторний огляд, особам потрібно буде звернутися до свого лікуючого лікаря, який надасть направлення на оцінювання. Оцінювання буде проводити експертна комісія згідно з новими правилами.

Поважні причини для пропуску повторного огляду

Якщо з поважних причин особа не змогла пройти повторний огляд у період з 2022 по 2024 рік, вона зможе пройти оцінювання пізніше, в межах встановлених термінів. Для осіб чоловічої статі віком від 25 до 60 років з 2-ю або 3-ю групою інвалідності повторний огляд необхідно пройти до 1 листопада 2025 року. Для всіх інших пацієнтів повторний огляд повинен відбутися до 1 квітня 2026 року.

Законодавством також передбачено винятки, коли повторний огляд неможливий. До таких причин відносяться:

 • Перебування осіб на територіях, на яких ведуться бойові дії або в тимчасово окупованих територіях.

 • Важкі порушення функцій організму (відсутність кінцівок або органів, втрата слуху чи зору, онкологічні або психічні захворювання).

 • Чинні військовослужбовці, працівники поліції чи СБУ — для них статус інвалідності залишається чинним на період служби та протягом 60 днів після її завершення.

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Якщо ваша справа вже в МСЕК

Якщо ваші документи вже знаходяться в МСЕК і була призначена дата засідання на 2025 рік, ваша справа буде передана до відповідного закладу охорони здоров’я, де працюватимуть нові експертні комісії. Оцінювання відбудеться в день, визначений МСЕК, і особа буде повідомлена про нову адресу проведення оцінки.

Чинність документів для осіб, які потребують постійного догляду

Для осіб з 1 або 2 групою інвалідності, які потребують постійного догляду, документи, видані МСЕК, залишаються чинними до проходження повторного огляду. Якщо інвалідність була тимчасовою з зазначенням терміну повторного огляду, ці ж документи можуть бути використані для поновлення відстрочок у ТЦК та продовження договорів на отримання відшкодування за надані послуги з догляду. Таким чином, повторний огляд є важливим для підтвердження необхідності догляду та продовження відповідних пільг.

Загалом, повторний огляд осіб з інвалідністю є обов’язковим для підтримання актуальності їхнього статусу та прав. Важливо своєчасно пройти повторне оцінювання, щоб не втратити права на соціальні послуги та виплати.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Здоров'я
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