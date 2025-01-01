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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Повторный осмотр для лиц с инвалидностью: как и кому проходить

Повторный осмотр для лиц с инвалидностью: как и кому проходить

Киев  •  УНН

 • 6529 просмотра

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Минздрав обновляет систему оценки инвалидности с января 2025 года. Для некоторых категорий срок прохождения повторного осмотра продлен до 6 месяцев, а бессрочный статус не требует переосвидетельствования.

Повторный осмотр для лиц с инвалидностью важен для обновления статуса и прав. Документы МСЭК действительны до следующего осмотра, а для бессрочной инвалидности повторный осмотр не нужен. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минздрав. 

Действие статуса инвалидности и документов МСЭК

Статус инвалидности, выданный медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК), остается в силе до момента следующего оценивания. Это означает, что на период между осмотрами все права, льготы, социальные услуги и выплаты, предоставляемые лицам с инвалидностью, сохраняются. Также действующими остаются справки и другие документы МСЭК до даты следующего осмотра, даже если его дата еще не наступила.

Минздрав внедряет новую систему оценивания вместо МСЭК: что ждет украинцев31 дек. 2024, 14:36 • 17769 просмотров

Бессрочная инвалидность

Если лицу с инвалидностью установлен бессрочный статус, что означает, что инвалидность определена пожизненно, повторный осмотр не является обязательным. В таком случае статус инвалидности и все права, льготы и выплаты, предоставляемые этому лицу, сохраняются без изменений. Повторная оценка может быть проведена только по желанию лица или по решению суда, но это не является необходимым в условиях бессрочного статуса инвалидности.

Изменения для лиц, чей повторный осмотр приходится на январь-июнь 2025 года

Срок повторного осмотра для лиц, у которых дата оценивания приходится на период с января по июнь 2025 года, будет продлен на 6 месяцев. Это связано с внедрением новой системы оценки, включающей оценку повседневного функционирования лиц с инвалидностью. Например, если повторный осмотр был запланирован на 10 марта 2025 года, срок для прохождения осмотра будет продлен до 30 июня 2025 года. Чтобы пройти повторный осмотр, лицам нужно будет обратиться к своему лечащему врачу, который предоставит направление на оценку. Оценивание будет проводить экспертная комиссия согласно новым правилам.

Уважительные причины для пропуска повторного осмотра

Если по уважительным причинам лицо не смогло пройти повторный осмотр в период с 2022 по 2024 год, оно сможет пройти оценивание позже, в пределах установленных сроков. Для лиц мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет со 2-й или 3-й группой инвалидности повторный осмотр необходимо пройти до 1 ноября 2025 года. Для всех остальных пациентов повторный осмотр должен состояться до 1 апреля 2026 года.

Законодательством также предусмотрены исключения, когда повторный осмотр невозможен. К таким причинам относятся:

 - Пребывание лиц на территориях, на которых ведутся боевые действия или во временно оккупированных территориях.

 - Тяжелые нарушения функций организма (отсутствие конечностей или органов, потеря слуха или зрения, онкологические или психические заболевания).

 - Действующие военнослужащие, работники полиции или СБУ - для них статус инвалидности остается в силе на период службы и в течение 60 дней после ее завершения.

МОЗ отменил инвалидность уже 188 лицам после проверки подозрительных дел29 дек. 2024, 16:37 • 23563 просмотра

Если ваше дело уже в МСЭК

Если ваши документы уже находятся в МСЭК и была назначена дата заседания на 2025 год, ваше дело будет передано в соответствующее учреждение здравоохранения, где будут работать новые экспертные комиссии. Оценивание состоится в день, определенный МСЭК, и лицо будет уведомлено о новом адресе проведения оценки.

Действие документов для лиц, нуждающихся в постоянном уходе

Для лиц с 1 или 2 группой инвалидности, нуждающихся в постоянном уходе, документы, выданные МСЭК, остаются в силе до прохождения повторного осмотра. Если инвалидность была временной с указанием срока повторного осмотра, эти же документы могут быть использованы для возобновления отсрочек в ТЦК и продления договоров на получение возмещения за предоставленные услуги по уходу. Таким образом, повторный осмотр важен для подтверждения необходимости ухода и продления соответствующих льгот.

В общем, повторный осмотр лиц с инвалидностью является обязательным для поддержания актуальности их статуса и прав. Важно своевременно пройти повторное оценивание, чтобы не потерять права на социальные услуги и выплаты.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Здоровье
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