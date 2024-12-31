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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минздрав внедряет новую систему оценивания вместо МСЭК: что ждет украинцев

Минздрав внедряет новую систему оценивания вместо МСЭК: что ждет украинцев

Киев  •  УНН

 • 9319 просмотра

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С 1 января 2025 года в Украине заработает новая система оценки функционирования экспертными командами вместо МСЭК. Процесс оценки будет включать обращение к врачу, подготовку документов и рассмотрение дела экспертной командой.

Минздрав вводит новую систему оценки функционирования: что изменится с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года будет действовать новая система оценки повседневного функционирования экспертными командами (ЭК). Минздрав объяснил, как пройти оценивание в новой системе, пишет УНН.

Детали

В первую очередь необходимо обратиться к лечащему врачу, чтобы он оценил состояние вашего здоровья, провел необходимые обследования и, при необходимости, сформировал направление на оценку. Следующим этапом является подготовка документов.

Вам понадобятся:

паспорт,

РНОКПП (при наличии),

военно-учетный документ (при наличии);

медицинские документы, подтверждающие диагноз и в которых отражено актуальное состояние здоровья, в частности документы о ранее установленной инвалидности;

документы, удостоверяющие причины инвалидности (при наличии);  другие документы при необходимости.

Форма проведения оценивания выбирается в зависимости от ваших потребностей и состояния с учетом ряда критериев: очно, заочно, дистанционно (с использованием средств телемедицины) или выездной командой.

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Также, врач вносит ваши данные в электронную систему и помогает выбрать заведение для оценки экспертной командой, формирует электронное направление. Документы на качественное оформление проверяет администратор заведения, после чего система автоматически определяет дату и время оценки.

Затем члены экспертной команды рассматривают ваше дело.

В случае установления или подтверждения инвалидности вы получаете решение и рекомендации, которые являются частью индивидуальной программы реабилитации. В случае необходимости экспертная команда может направить вас на дополнительное медицинское обследование. Такая возможность разрешается только один раз, чтобы не затягивать принятие решения. 

Рассмотрение дела экспертной командой должно длиться не более 30 дней. Если пациент не согласен с выводами, решение можно обжаловать через лечащего врача или подать жалобу непосредственно в Центр оценки функционального состояния лица.

Что важно, все документы (справки, акты, заключения, индивидуальные программы реабилитации), которые были выданы МСЭК до 31 декабря 2024 года, остаются в силе и являются основаниями для получения определенных законодательством гарантий, льгот, выплат, пособий, отсрочек и т.д.  

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Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоЗдоровье