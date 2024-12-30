Президент подписал закон о ликвидации МСЭК: что изменится с 2025 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с 1 января 2025 года. Вместо МСЭК создадут экспертные комиссии в кластерных больницах с новой системой оценки функционирования человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на карточку документа.

Полномочия, права и обязанности медико-социальных экспертных комиссий по проведению медико-социальной экспертизы, а также полномочия, права и обязанности Центральной медико-социальной экспертной комиссии Министерства здравоохранения Украины прекращаются 31 декабря 2024 года.

Согласно документу лица, которым установлена инвалидность органами медико-социальной экспертизы, гарантируется сохранение статуса и социальной защищенности в полном объеме, предусмотренном законодательством Украины для лиц с инвалидностью, на установленный срок инвалидности;

документами, подтверждающими инвалидность совершеннолетним лицам, являются:

- выданные до 31 декабря 2024 года органами медико-социальной экспертизы выписки / справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по формам, утвержденным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения;

- выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица по установлению инвалидности по форме, утвержденной центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения;

- решения, принятые медико-социальными экспертными комиссиями, документы, выданные на основании таких решений, являются законными и действующими, приравниваются к решениям экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица, документов, выданных на основании таких решений экспертных команд (в том числе выписок из решений), и продолжают быть основаниями для оформления или продолжения предоставления лицам с инвалидностью прав, статусов, льгот, пенсий, пособий, компенсаций, надбавок, других социальных гарантий и т.д., в том числе для целей, определенных законами Украины «П

МСЭКи с 1 января заменят командами врачей-практиков: правительство одобрило законопроект

- лица, инвалидность которым установлена без указания срока проведения повторного осмотра, проходят оценку повседневного функционирования лица по собственному желанию (по обращению опекуна - в случае лишения лица с инвалидностью дееспособности);

- лицам с инвалидностью, повторный осмотр которых был назначен с 1 января 2025 года, но которые не смогли его своевременно пройти, срок инвалидности продлевается до даты принятия решения по результатам проведения оценки повседневного функционирования лица, но не дольше чем до 1 июля 2025 года.

В случае если лицу инвалидность (с указанием срока повторного осмотра) была установлена до введения в действие настоящего Закона и срок повторного осмотра пришелся на период военного положения на территории Украины, но такое лицо в соответствии с условиями, установленными Кабинетом Министров Украины, не проходило такой повторный осмотр в медико-социальных экспертных комиссиях:

- мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которым была установлена вторая или третья группа инвалидности с указанием срока повторного осмотра, обязаны в период с 1 апреля 2025 года до 1 ноября 2025 года пройти оценивание повседневного функционирования лица в соответствии с настоящим Законом и Порядком проведения оценивания повседневного функционирования лица, утвержденного Кабинетом Министров Украины;

- другие лица, кроме лиц, которых невозможно направить на проведение оценки повседневного функционирования лица, проходят оценку повседневного функционирования лица до 1 апреля 2026 года.

В 2025 году людей с инвалидностью будут мобилизовать из-за ликвидации МСЭКов? В Минздраве развенчали фейки

Для лиц, направление которых на проведение повторного осмотра или оценки повседневного функционирования невозможно в соответствии с основаниями, определенными Кабинетом Министров Украины, оценка повседневного функционирования лица переносится на срок после прекращения или отмены военного положения, но не позднее шести месяцев после его прекращения или отмены. При этом инвалидность и степень утраты профессиональной трудоспособности (в процентах) для таких лиц продолжаются до последнего числа шестого месяца после прекращения или отмены военного положения, если раньше не будет проведено оценивание повседневного функционирования лица.

Рада приняла закон о ликвидации МСЭК: что изменится с 2025 года