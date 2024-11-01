МСЭКи с 1 января заменят командами врачей-практиков: правительство одобрило законопроект

Кабинет министров предлагает Верховной Раде принять закон, который ликвидирует устаревшую систему медико-социальной экспертизы и создаст цифровизированную систему оценки повседневного функционирования человека на базе мощных больниц способной сети медучреждений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

"Правительство одобрило законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения оценки повседневного функционирования лица", который позволит выполнить решение СНБО. Документ разработали в Министерстве здравоохранения совместно с пациентскими организациями и экспертами", - говорится в сообщении.

Сообщается, что вместо понятия "медико-социальная экспертиза" законопроект вводит термин "оценка повседневного функционирования лица".

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Согласно законопроекту, с 1 января 2025 года вместо МСЭКов заработают экспертные команды по оценке повседневного функционирования человека, которые будут состоять из практикующих врачей. Эти команды будут работать в многопрофильных мощных медицинских учреждениях, где уже работают мультидисциплинарные реабилитационные команды. Эти больницы оснащены всем необходимым для оценки и дополнительного обследования и имеют в штате достаточное количество профильных специалистов, из которых можно будет формировать команды, исходя из потребностей каждого отдельного пациента. При необходимости команда может провести оценку не только очно в учреждении, но и заочно, дистанционно или с выездом к пациенту.

"Новая система будет цифровизированной. Лечащий врач сможет направить в электронном виде дело для оценки, а результаты оценки автоматически будут попадать в Единую информационную систему социальной сферы для дальнейших шагов по реабилитации, оценки трудоспособности и, в случае необходимости, назначения государственных выплат. Человеку не придется ходить из кабинета в кабинет и сидеть в очередях, нося кипы бумажных справок", - информирует Минздрав.

Законопроект предусматривает еще целый ряд необходимых изменений, в частности:

- Не будет необходимости во врачебно-консультативных комиссиях (ВКК). Направлять на оценивание смогут лечащие врачи, а военнослужащих - врачи ВВК на основании четких критериев с помощью электронной системы.

- К процессу оценки человек сможет привлечь своего полномочного представителя, например, врача, который сможет объяснить дело пациента.

- Определено, какие врачи имеют право проводить оценивание, а какие - нет.

- Предусмотрены механизмы обжалования решений команд.

- Финансироваться новая система оценивания будет через НСЗУ.

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