Действующие руководители МСЭК не смогут работать в новых врачебных комиссиях
Киев • УНН
Минздрав не допустит действующих руководителей МСЭК к работе в обновленной системе врачебных комиссий после реформы. Другие врачи МСЭК смогут работать в больницах с 2025 года при условии ведения врачебной практики.
К обновленной системе врачебных комиссий не будут допускать должностных лиц, которые сейчас возглавляют медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Об этом в комментарии Общественному заявили в Минздраве, передает УНН.
Детали
Ожидается, что действующие руководители МСЭК не смогут вернуться к работе после реформы врачебных комиссий. Впрочем, другие врачи, которые сейчас работают в МСЭК, смогут податься на работу в больницы с 1 января 2025 года, но при определенных условиях.
В частности, основным критерием, по которому их будут отбирать, будет ведение врачебной практики. Как пояснили в Минздраве, это изменение необходимо, чтобы экспертизу проводили врачи, имеющие актуальный уровень медицинских знаний.
Функции центральной МСЭК передали в НИИ медико-социальных проблем инвалидности: что предполагается28 октября 2024, 09:12 • 13617 просмотров
Дополнение
Также в Минздраве рассказали, что дела, которые уже приняты на экспертизу в МСЭК, передадут в новые комиссии с сохранением очереди рассмотрения.
В ведомстве отмечают, что решения, которые МСЭК примет до 31 декабря, будут действовать. Будут пересматриваться только те дела, по которым правоохранители проводят расследование, или по которым законодатели определят категории для пересмотра в соответствии с последним решением СНБО.
Напомним,
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что во время реорганизации МСЭК не должно быть дополнительных переосвидетельствований, а выплаты льготных пенсий должны осуществляться вовремя.