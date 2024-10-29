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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Действующие руководители МСЭК не смогут работать в новых врачебных комиссиях

Действующие руководители МСЭК не смогут работать в новых врачебных комиссиях

Киев  •  УНН

18:11 • 4781 просмотра

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Минздрав не допустит действующих руководителей МСЭК к работе в обновленной системе врачебных комиссий после реформы. Другие врачи МСЭК смогут работать в больницах с 2025 года при условии ведения врачебной практики.

К обновленной системе врачебных комиссий не будут допускать должностных лиц, которые сейчас возглавляют медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Об этом в комментарии Общественному заявили в Минздраве, передает УНН.

Детали

Ожидается, что действующие руководители МСЭК не смогут вернуться к работе после реформы врачебных комиссий. Впрочем, другие врачи, которые сейчас работают в МСЭК, смогут податься на работу в больницы с 1 января 2025 года, но при определенных условиях.

В частности, основным критерием, по которому их будут отбирать, будет ведение врачебной практики. Как пояснили в Минздраве, это изменение необходимо, чтобы экспертизу проводили врачи, имеющие актуальный уровень медицинских знаний.

Функции центральной МСЭК передали в НИИ медико-социальных проблем инвалидности: что предполагается28 октября 2024, 09:12 • 13617 просмотров

Дополнение

Также в Минздраве рассказали, что дела, которые уже приняты на экспертизу в МСЭК, передадут в новые комиссии с сохранением очереди рассмотрения.

В ведомстве отмечают, что решения, которые МСЭК примет до 31 декабря, будут действовать. Будут пересматриваться только те дела, по которым правоохранители проводят расследование, или по которым законодатели определят категории для пересмотра в соответствии с последним решением СНБО.

Напомним,

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что во время реорганизации МСЭК не должно быть дополнительных переосвидетельствований, а выплаты льготных пенсий должны осуществляться вовремя. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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