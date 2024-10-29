Чинні керівники МСЕК не зможуть працювати в нових лікарських комісіях
Київ • УНН
МОЗ не допустить чинних керівників МСЕК до роботи в оновленій системі лікарських комісій після реформи. Інші лікарі МСЕК зможуть працювати в лікарнях з 2025 року за умови ведення лікарської практики.
До оновленої системи лікарських комісій не допускатимуть посадовців, що наразі очолюють медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Про це в коментарі Суспільному заявили в МОЗ, передає УНН.
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Очікується, що чинні керівники МСЕК не зможуть повернутись до роботи після реформи лікарських комісій. А втім, інші лікарі, які зараз працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу в лікарні з 1 січня 2025 року, але за певних умов.
Зокрема, основним критерієм, за яким їх відбиратимуть, буде ведення лікарської практики. Як пояснили у МОЗ, ця зміна є необхідною, аби експертизу проводили лікарі, що мають актуальний рівень медичних знань.
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Також у МОЗ розповіли, що справи, які уже прийняті на експертизу до МСЕК, передадуть у нові комісії зі збереженням черги розгляду.
У відомстві наголошують, що рішення, які МСЕК ухвалить до 31 грудня, будуть чинними. Переглядатимуться лише ті справи, за якими правоохоронці проводять розслідування, або за якими законодавці визначать категорії для перегляду відповідно до останнього рішення РНБО.
Нагадаємо
Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко запевнив, що під час реорганізації МСЕК не повинно бути додаткових переоглядів, а виплати пільгових пенсій мають здійснюватися вчасно.