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МОЗ впроваджує нову систему оцінювання замість МСЕК: що чекає українців

МОЗ впроваджує нову систему оцінювання замість МСЕК: що чекає українців

Київ • УНН

 • 22735 перегляди

З 1 січня 2025 року в Україні запрацює нова система оцінювання функціонування експертними командами замість МСЕК. Процес оцінювання включатиме звернення до лікаря, підготовку документів та розгляд справи експертною командою.

МОЗ запроваджує нову систему оцінювання функціонування: що зміниться з 1 січня 2025 року

З 1 січня 2025 року діятиме нова система оцінювання повсякденного функціонування експертними командами (ЕК). МОЗ пояснили, як пройти оцінювання в новій системі, пише УНН.

Деталі

Вепршу чергу необхідно звернутися до лікуючого лікаря, аби він оцінив стан вашого здоров'я, провів необхідні обстеження та, за потреби, сформував направлення на оцінювання. Наступним етапом є підготовка документів.

Вам знадобляться:

паспорт,

РНОКПП (за наявності),

військово-обліковий документ (за наявності);

медичні документи, що підтверджують діагноз та в яких відображено актуальний стан здоров'я, зокрема документи про раніше встановлену інвалідність;

документи, що засвідчують причини інвалідності (за наявності);  інші документи за потреби.

Форма проведення оцінювання обирається залежно від ваших потреб та стану з урахуванням низки критеріїв: очно, заочно, дистанційно (з використанням засобів телемедицини) або виїзною командою.

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Також, лікар вносить ваші дані до електронної системи та допомагає обрати заклад для оцінювання експертною командою, формує електронне направлення. Документи на якісне оформлення перевіряє адміністратор закладу, після чого система автоматично визначає дату і час оцінювання.

Потім члени експертної команди розглядають вашу справу.

У разі встановлення або підтвердження інвалідності ви отримуєте рішення та рекомендації, які є частиною індивідуальної програми реабілітації. У разі потреби експертна команда може направити вас на додаткове медичне обстеження. Така можливість дозволяється лише один раз, щоб не затягувати прийняття рішення. 

Розгляд справи експертною командою повинен тривати не більше 30 днів. Якщо пацієнт не погоджується із висновками, рішення можна оскаржити через лікуючого лікаря або подати скаргу безпосередньо до Центру оцінювання функціонального стану особи​​.

Що важливо, всі документи (довідки, акти, висновки, індивідуальні програми реабілітації), які були видані МСЕК до 31 грудня 2024 року, залишаються чинними та є підставами для отримання визначених законодавством гарантій, пільг, виплат, допомоги, відстрочок тощо.  

"Ти не мусиш на свята": програма ментального здоров'я "Ти як?" дала поради23.12.24, 11:42 • 13295 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоЗдоров'я

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