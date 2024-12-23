«Ты не должен на праздники": программа ментального здоровья „Ты как?“ дала советы
Киев • УНН
Проект «Ты как?» опубликовал инфографику о том, что не обязательно делать на новогодние праздники.
Программа ментального здоровья «Ты как?» опубликовала инфографику о том, что не обязательно делать на новогодние праздники, пишет УНН.
Детали
«В новогодние праздники действительно важно твое внутреннее состояние, а не количество салатов на столе. Сделай эти дни приятными для себя, а не понятно традиционными для других», - отмечают в проекте „Ты как?“.
Проект «Ты как?» обнародовал инфографику о том, что «ты не должен делать на праздники»:
«Ты не должен на праздники - намывать и перемывать весь дом. Только если тебе это действительно помогает и является ритуалом очищения».
«Ты не должен на праздники - дарить подарки 144543 знакомым. Делай это для тех, кто действительно важен тебе».
«Ты не должен на праздники - подводить итоги года. [Достаточно просто поблагодарить себя за все».
«Ты не должен на праздники - ставить цели на следующий год/квартал/месяц/неделю. В первую очередь сосредоточься на своих желаниях и состоянии».
«Ты не должен на праздники - проводить время с семьей или друзьями. Проведи это время так, как хочешь ты».
«Ты не должен на праздники - украшать дом. Не переживай, новогодние украшения подождут на антресоли в другое время».
«Ты не должен на праздники - любить их. Важнее этого является умение безусловно любить себя».
Материалы Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?», инициированной первой леди Украины Еленой Зеленской.