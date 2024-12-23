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«Ты не должен на праздники": программа ментального здоровья „Ты как?“ дала советы

«Ты не должен на праздники": программа ментального здоровья „Ты как?“ дала советы

Киев  •  УНН

 • 1716 просмотра

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Проект «Ты как?» опубликовал инфографику о том, что не обязательно делать на новогодние праздники.

Программа ментального здоровья «Ты как?» опубликовала инфографику о том, что не обязательно делать на новогодние праздники, пишет УНН.

Детали

«В новогодние праздники действительно важно твое внутреннее состояние, а не количество салатов на столе. Сделай эти дни приятными для себя, а не понятно традиционными для других», - отмечают в проекте „Ты как?“.

Проект «Ты как?» обнародовал инфографику о том, что «ты не должен делать на праздники»:

«Ты не должен на праздники - намывать и перемывать весь дом. Только если тебе это действительно помогает и является ритуалом очищения».

«Ты не должен на праздники - дарить подарки 144543 знакомым. Делай это для тех, кто действительно важен тебе».

«Ты не должен на праздники - подводить итоги года. [Достаточно просто поблагодарить себя за все».

«Ты не должен на праздники - ставить цели на следующий год/квартал/месяц/неделю. В первую очередь сосредоточься на своих желаниях и состоянии».

«Ты не должен на праздники - проводить время с семьей или друзьями. Проведи это время так, как хочешь ты».

«Ты не должен на праздники - украшать дом. Не переживай, новогодние украшения подождут на антресоли в другое время».

«Ты не должен на праздники - любить их. Важнее этого является умение безусловно любить себя».

Материалы Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?», инициированной первой леди Украины Еленой Зеленской.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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