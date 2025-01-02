Более 40 тысяч дел, рассмотрение которых задержали в МСЭК, уже передали экспертным командам - Шмыгаль
Киев • УНН
Экспертным командам передано более 40 тысяч задержанных дел МСЭК для рассмотрения. Сформировано 1476 экспертных команд в 291 медучреждении, привлечено более 5000 врачей.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что экспертным командам передано более 40 тысяч дел, рассмотрение которых было задержано в МСЭК, и что эти дела планируют рассмотреть в первом квартале 2025 года, передает УНН.
Детали
«По состоянию на вечер 1 января 2025 года экспертным командам передано более 40 тысяч дел, рассмотрение которых задержали в МСЭК. Эти дела рассмотрят в первом квартале 2025 года. Запущена электронная система и оцифровано более 30 тысяч дел», - сказал Шмыгаль.
Премьер добавил, что уже определено 291 учреждение здравоохранения, где сформировано более 1476 экспертных команд из более 5000 врачей-практиков.
Напомним
Минздрав обновляет систему оценки инвалидности с января 2025 года. Для некоторых категорий срок прохождения повторного осмотра продлен до 6 месяцев, а бессрочный статус не требует переосвидетельствования.