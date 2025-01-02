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Более 40 тысяч дел, рассмотрение которых задержали в МСЭК, уже передали экспертным командам - Шмыгаль

Более 40 тысяч дел, рассмотрение которых задержали в МСЭК, уже передали экспертным командам - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 9558 просмотра

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Экспертным командам передано более 40 тысяч задержанных дел МСЭК для рассмотрения. Сформировано 1476 экспертных команд в 291 медучреждении, привлечено более 5000 врачей.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что экспертным командам передано более 40 тысяч дел, рассмотрение которых было задержано в МСЭК, и что эти дела планируют рассмотреть в первом квартале 2025 года, передает УНН.

Детали

«По состоянию на вечер 1 января 2025 года экспертным командам передано более 40 тысяч дел, рассмотрение которых задержали в МСЭК. Эти дела рассмотрят в первом квартале 2025 года. Запущена электронная система и оцифровано более 30 тысяч дел», - сказал Шмыгаль. 

Премьер добавил, что уже определено 291 учреждение здравоохранения, где сформировано более 1476 экспертных команд из более 5000 врачей-практиков. 

Напомним 

Минздрав обновляет систему оценки инвалидности с января 2025 года. Для некоторых категорий срок прохождения повторного осмотра продлен до 6 месяцев, а бессрочный статус не требует переосвидетельствования.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политикаЗдоровье
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль